Angola: Le gouvernement reconnaît la nécessité d'éduquer les citoyens en matière financière

Huambo — Le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a reconnu jeudi la nécessité d'une meilleure éducation numérique et financière des citoyens, pour lutter contre la cybercriminalité.

Le gouvernant parlait au lancement de la 3ème phase du projet appelé "Citoyen Numérique" dans la province de Huambo, financé par l'Entreprise de Services Interbancaires (EMIS), qui prévoit de sensibiliser, d'ici 2025, au moins 60 mille citoyens locaux.

À l'occasion, Angelino Elavoco a déclaré qu'il était important que les citoyens sachent mieux utiliser les instruments de paiement numérique, pour éviter les actions criminelles qui pourraient mettre en danger leurs actifs.

Il a souligné que le projet « Citoyen numérique» arrive à point nommé, dans un contexte où les arnaques sur Internet gagnent de plus en plus de terrain, c'est pourquoi il faut les combattre, à travers une meilleure éducation numérique et financière.

Il a ajouté que l'initiative EMIS augmentera, entre autres, le niveau de culture financière et numérique des citoyens, constituant une opportunité positive pour la formalisation de l'économie nationale.

Selon le vice-gouverneur, une économie forte et dynamique doit toujours être accompagnée d'un système financier robuste, avec une plus grande inclusion des citoyens dans l'utilisation des produits et services disponibles sur le marché.

Pour sa part, l'administrateur exécutif d'EMIS, Eduardo Bettencourt, a déclaré que le projet de l'entreprise vise à former les Angolais à l'utilisation des outils numériques, à réduire les risques inhérents aux différentes méthodes de paiement disponibles et à éviter les escroqueries et les fraudes.

Il a rappelé que, selon la Banque Nationale d'Angola et l'Institut National de Statistique, le niveau de littératie financière est inférieur à 25 pour cent, ce qui signifie que de nombreux citoyens n'ont pas les connaissances appropriées pour utiliser ces moyens et services disponibles.

D'autre part, en ce qui concerne l'alphabétisation numérique, il a souligné qu'il existe des indicateurs selon lesquels l'Angola est en dessous de 70 pour cent dans son utilisation, ce qui signifie que la population adulte n'a pas la capacité de comprendre son fonctionnement, tandis que les jeunes ne comprennent pas les risques inhérents à celui-ci.

Le projet « Citoyen numérique », mis en oeuvre en 2022, première et deuxième phases, a déjà sensibilisé plus de 500 mille citoyens dans les provinces de Benguela et Luanda.

La Société de Services Interbancaires (EMIS) est l'opérateur du réseau interbancaire angolais de guichets automatiques et de terminaux de paiement automatique, sous la marque Multicaixa.