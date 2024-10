Angola: Plus de 80 mille familles participent à la campagne agricole à Luanda

Luanda — Quatre-vingt-six mille six cent vingt-six (80 626) familles paysannes participeront à la campagne agricole 2024/2025 dans la province de Luanda, pour labourer plus de quarante mille hectares, a appris jeudi l'Angop.

La province investira, entre autres cultures, dans la production de riz et de soja, avec l'espoir de récolter 330 845 tonnes de produits divers, soit 30 pour cent de plus par rapport à la campagne précédente, selon le chef du département local de l'Agriculture, de l'Eleva et foresterie, Pascoal de Castro.

Il a expliqué que le pari sur le riz et le soja est dû au fait que des expériences ont été faites et des bons résultats ont été obtenus.

Il a annoncé l'existence de 300 tonnes d'intrants agricoles, tels que des engrais et des semences diverses, soulignant la nécessité de porter ce chiffre à 400 tonnes, et a évoqué le manque d'outils agricoles, notamment des houes et des machettes, qui pourraient aider les agriculteurs.

Malgré cela, a-t-il dit, les paysans ont reçu l'aide du Fonds d'Appui au Développement Agricole (FADA), pour l'acquisition d'équipements, et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), pour la formation et d'autres moyens.

Le lancement officiel de la campagne agricole 2024/2025 est prévu vendredi (11) dans la province de Bengo.

Au niveau de Luanda, l'événement sera célébré avec la tenue d'une foire agricole, dans la circonscription urbaine de Catete, municipalité d'Icolo et Bengo, qui fait également partie des célébrations de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation, respectivement les 15 et 16 octobre.

Pascoal de Castro a informé que le FADA prévoit de soutenir 21 coopératives de producteurs cette saison, en leur fournissant des équipements, notamment des tracteurs.

"Nous avons deux coopératives de femmes qui ont déjà reçu chacune un tracteur et la livraison de tracteurs et de camionnettes à trois autres coopératives d'Icolo et Bengo est prévue dans les prochains jours", a-t-il souligné.