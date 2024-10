Burkina Faso: Stratégie de stabilisation du Liptako Gourma - Un plan d'actions en cours d'élaboration à Bobo-Dioulasso

L'Autorité de développement intégré des Etats du Liptako Gourma (ALG) a organisé, du 8 au 11 octobre 2024, à Bobo-Dioulasso, un atelier de cadrage méthodologique de la mission d'élaboration du plan d'actions opérationnel de la stratégie régionale de stabilisation, de résilience et de relèvement du Liptako gourma. La rencontre a permis de convenir d'une méthodologie pour une meilleure élaboration d'un plan d'actions de la stratégie.

L'Autorité de développement intégré des Etats du Liptako Gourma (ALG) a réuni à Bobo-Dioulasso des experts pour l'aider à élaborer un plan d'actions qui va compléter et faciliter l'opérationnalisation de la stratégie régionale de stabilisation, de résilience et de relèvement de la région du Liptako Gourma. L'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie de stabilisation de la région est une recommandation de la conférence des chefs d'Etat de l'ALG. Elle avait souhaité l'opérationnalisation de cette stratégie qui doit permettre d'améliorer la gouvernance, la paix et la sécurité pour mieux répondre aux défis auxquels la région fait face.

L'objectif de l'atelier de Bobo-Dioulasso est alors de convenir d'une méthodologie pour l'élaboration réussie d'un plan d'actions de la stratégie régionale de stabilisation, de résilience et de relèvement du Liptako Gourma. A son ouverture , mardi 8 octobre 2024, la secrétaire exécutive de l'ALG, Hawa Aw, dit attendre un plan d'actions qui réponde au mieux aux attentes des populations.

« Nous attendons un plan d'actions qui prendra en compte toutes les dynamiques en cours dans notre sous-région et nous permettre de mieux répondre aux attentes de nos populations. Nous voulons que ce plan d'actions facilite l'interaction et une harmonisation entre les initiatives en cours au niveau local », a dit M Aw. Pour elle, la stratégie va s'ajouter aux autres outils d'intégration pour la confédération des Etats du Sahel.

« Il est utile de vous rappeler que la dynamique actuelle dans nos trois Etats requiert désormais une harmonisation de tout ce que nous faisons. Et je sais qu'une bonne stratégie avec un plan d'actions bien élaboré nous permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour son opérationnalisation auprès de nos Etats et aussi de nos partenaires », a souligné la secrétaire exécutive de l'ALG.

Prendre en compte l'AES

Le gouverneur de la région des Hauts -Bassins, Mariama Konaté, a salué cette initiative qui vient en soutien aux efforts que déploient les Etats membres pour faire face à la crise sécuritaire. En effet, a laissé entendre le gouverneur, la région du Liptako Gourma, située à cheval sur les frontières communes du Burkina Faso, du Mali et du Niger fait face, depuis plus d'une décennie, à une situation d'insécurité sans précèdent avec pour conséquences des pertes en vie humaine, des déplacements massifs, ou une paupérisation accrue des populations. Elle a salué les initiatives menées par les trois Etats membres de l'ALG pour faire face à cette situation.

« Ces actions ont permis la récupération de plusieurs zones assiégées ou occupées par les groupes terroristes et le retour des populations, des représentants de l'Etat et des élus dans plusieurs localités. C'est le lieu de saluer le courage et la combativité des Forces de défense et de sécurité des Etas membres de l'ALG qui ne ménagent aucun effort pour conserver l'intégrité des territoires de nos Etats et assurer la quiétude de nos population », a dit Mariama Konaté.

Elle a souhaité que la confédération des Etas du Sahel, créée le 6 juillet 2024, à Niamey, au Niger pour entre autres, renforcer la coopération et l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié entre le Burkina Faso , le Niger et le Mali soit prise en compte dans le document de stratégie régionale et dans son plan d'actions.