Burkina Faso: SITHO - La 14e édition prévue du 28 novembre au 1er décembre prochains

Le comité national d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO) a animé une conférence de presse, le 10 octobre 2024, à Ouagadougou pour marquer le lancement officiel des activités de la 14e édition.

La 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO) se tiendra, du 28 novembre au 1er décembre 2024, au parc d'exposition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO). Le Salon connaitra la participation de la République fédérale du Brésil en tant que pays invité d'honneur et les Cascades, en tant que région invitée d'honneur. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse, jeudi 10 octobre 2024 à Ouagadougou, par le comité national d'organisation du SITHO.

Cette rencontre, avec la presse, marque le lancement officiel des activités de cette édition placée sur le thème : « Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle ». Selon le président du comité national d'organisation, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, ce thème est une invite à mettre en lumière la contribution du tourisme à la valorisation de nos identités et de la diversité culturelle.

L'espace gastronomique, dénommé « le foyer de l'AES »

« Le tourisme n'est pas seulement un secteur économique. Il est aussi un puissant vecteur d'échanges entre les cultures », a-t-il soutenu. L'objectif général du SITHO a rappelé Fidèle Tamini, demeure la promotion de la destination Burkina, en mettant en valeur tant l'offre touristique traditionnelle que les produits dérivés, afin d'attirer plus de visiteurs.

Pour M. Tamini, le SITHO a aussi pour ambition de mettre en avant les opportunités d'investissement touristique au Burkina et en Afrique, renforcer les partenariats et les relations commerciales entre les professionnels africains du tourisme, offrir un cadre de réflexion et de promotion autour du secteur touristique, contribuer au développement du tourisme intra-communautaire et enfin favoriser la pratique du tourisme interne. Le programme de cette 14e édition prévoit des conférences et des panels thématiques, des concours, un espace professionnel b2b, des espaces d'exposition, des excursions grand public, un Educ'tour, un espace biotope, des animations culturelles et un espace enfants. L'innovation majeure de cette édition, d'après Fidèle Tamini, est la création et l'introduction d'un espace gastronomique.

« Dénommé le foyer de l'AES, il va rassembler les communautés des 3 pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel pour célébrer la richesse et la diversité de leurs traditions culinaires », a expliqué le président de la cérémonie. Il a, en outre, confié qu'en un seul lieu, le public aura l'occasion de découvrir, de partager et de déguster les spécialités uniques qui font la fierté du Mali, du Niger et du Burkina, renforçant ainsi les liens culturels et fraternels qui unissent les trois pays. A côté de cette exposition d'art culinaire, le directeur général de l'Office national du tourisme du Burkina (ONTB), Silaïman Kagoné, a mis l'accent sur l'intérêt porté par l'office sur la jeune génération. « L'espace enfant est mis en place afin d'attribuer à la jeune génération notre vision. En plus des clubs d'établissements scolaires qui existent déjà, des enfants déplacés internes seront associés à cette édition », a assuré Silaïman Kagoné.

En vue de promouvoir davantage la destination Burkina, le président du comité national d'organisation a relevé la nécessité d'instaurer une stratégie de relations enrichissante, presse-SITHO. Et ce, « au regard de l'impact du tourisme dans bon nombre de secteurs d'activités (transport, agriculture, commerce, environnement, communication) et de sa contribution à la cohésion sociale et à l'établissement d'une paix durable au sein de nos communautés », a-t-il souligné.

A moins de 2 mois de l'évènement, le président de la Fédération des organisations patronales de tourisme et de l'hôtellerie du Burkina (FOPATH-B), de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Mamoudou Zoungrana, se veut rassurant. « Nous sommes prêts et nous attendons l'arrivée de nombreux acteurs du monde du tourisme aussi bien de l'AES et des autres pays de l'espace UEMOA », a-t-il déclaré. Pour cette 14e édition, 30 pays sont invités de la part du premier responsable de l'ONTB.