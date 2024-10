Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Augmentation de 5,1% de la production industrielle en juillet 2024

La production industrielle, en glissement annuel, a augmenté de 5,1% en juillet 2024, après une hausse de 5,4% un mois auparavant.

Selon la Bceao, le dynamisme de l'activité économique est essentiellement tiré par le renforcement de l'industrie manufacturière (+4,8 points après +3,6 points précédemment), notamment dans les branches des produits alimentaires et boissons (+2,4 points après +1,7 point en juin 2024) et des produits pétroliers et raffinés (+0,8 point contre +0,3 point en juin 2024).

Ce dynamisme est également porté par les activités extractives (+0,2 point après +1,3 point en juin 2024) et la production d'électricité, eau et gaz (+0,1 point contre +0,5 point en juin 2024), mais légèrement freiné par le recul de la production dans la branche des produits textiles (-0,5 point après -0,3 point).

En variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a progressé de 3,9% en juillet 2024, après une légère amélioration de 0,2% enregistrée au mois précédent. L'accroissement de la production industrielle est essentiellement imputable aux activités des industries manufacturières (+4,8 points), notamment dans les branches des produits alimentaires et boissons (+2,4 points) et des produits pétroliers raffinés (+1,1 point), ainsi qu'aux activités de la production d'électricité, eau et gaz (+0,3 point)