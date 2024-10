announcement

La Banque africaine de développement a nommé Mtchera Johannes Chirwa au poste de directeur par intérim du Département de l'eau et de l'assainissement, avec effet au 1er août 2024.

M. Chirwa, de nationalité malawite, occupe actuellement le poste de coordinateur de la Facilité africaine de l'eau, un fonds spécial de la Banque africaine de développement créé en 2004 au sein de son Département de l'eau et de l'assainissement.

À ce titre, M. Chirwa dirige le fonds pour soutenir la réalisation de la Vision africaine de l'eau, oeuvrant avec les donateurs et les partenaires internationaux pour mobiliser des ressources en faveur des pays du continent et des institutions régionales afin de développer des programmes et projets dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il continuera d'assumer cette fonction importante, en parallèle avec ses nouvelles fonctions.

M. Chirwa compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement, dont 15 ans dans le secteur de l'eau, tant au niveau national qu'international. Son expertise porte principalement sur le financement du développement, l'appui aux réformes politiques, la préparation de stratégies, de programmes et de projets dans le secteur de l'approvisionnement en eau et dans d'autres secteurs d'infrastructure. M. Chirwa a constitué et dirigé avec succès des équipes pluridisciplinaires et entretenu des partenariats stratégiques de haut niveau à l'échelle locale et internationale. Il possède un réseau professionnel solide et respecté dans les secteurs public et privé de l'approvisionnement en eau, du développement de l'assainissement et de l'investissement en Afrique et dans le monde.

M. Chirwa a rejoint le Groupe de la Banque africaine de développement en 2008 en tant que spécialiste principal des partenariats public-privé (PPP) pour les infrastructures au sein du Département de l'intégration régionale de la Banque, où il était chargé de gérer le développement et la préparation de projets régionaux de développement d'infrastructures dans les secteurs de l'eau et des transports transfrontaliers en Afrique australe et orientale. En 2012, il a été nommé spécialiste en chef des infrastructures et des PPP au sein du Département des infrastructures et du développement urbain de la Banque, où il a dirigé avec succès la préparation de projets d'infrastructure dans le cadre du Fonds spécial du Mécanisme de financement de la préparation des projets d'infrastructure du NEPAD (IPPF de son acronyme en anglais).

Au cours de ses 16 années de carrière à la Banque, M. Chirwa a également dirigé avec succès l'élaboration du premier Cadre stratégique PPP de la Banque en 2022, coordonnant le rôle de la Banque dans le développement des phases I et II du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA de son acronyme en anglais), dont le portefeuille d'investissement s'élève à 161 milliards de dollars. Il a également dirigé l'appui de la Banque à l'élaboration de plans directeurs d'infrastructures régionales dans les régions de l'Afrique australe (SADC) et de la Corne de l'Afrique (IGAD).

Avant de rejoindre la Banque, M. Chirwa a travaillé comme spécialiste des infrastructures pour la Banque mondiale au sein du bureau national du Malawi, ainsi que comme gestionnaire de portefeuille pour la Commission des partenariats publics-privé (PPP) du Malawi.

Ingénieur civil agréé, M. Chirwa est titulaire d'une maîtrise en gestion de projets de construction de l'université de Wolverhampton, au Royaume-Uni, et d'une licence en génie civil de l'université du Malawi. Il possède une certification en gestion de projet (PMP) et en partenariat public-privé.

« Je suis vraiment reconnaissant et honoré d'avoir été nommé par le président Adesina au poste de directeur par intérim du Département de l'eau et de l'assainissement de la Banque », a déclaré M. Chirwa. « L'amélioration de l'accès à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement et le développement durable des ressources en eau pour la production alimentaire et énergétique sont des priorités essentielles pour nos pays membres régionaux et pour la Banque. Je reste pleinement engagée et attaché, sous l'autorité du président et de la haute direction de la Banque, à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations de notre continent. »