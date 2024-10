Cote d'Ivoire: Construction de marchés- Deux conventions pour l'appui à l'entrepreneuriat signées avec l'Afd

Le gouvernement ivoirien et l’Agence française de développement (Afd) ont signé, le vendredi 11 octobre 2024 à Abidjan, deux conventions pour accompagner la Côte d’Ivoire à développer des dispositifs publics d’appui à l’entrepreneuriat et à construire les marchés des communes de Bouaké et de Yopougon. A appris allafrica.com de sources officielles.

Pour le Premier ministre Robert Beugré Mambé qui a présidé cette cérémonie de signature, la mise en œuvre de ces deux projets contribuera à catalyser les investissements publics dans les secteurs sociaux en vue d’impacter significativement la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire.

Le premier accord signé concerne, selon le Chef du gouvernement, le développement du secteur privé, notamment, les secteurs où exercent les Pme qui sont en réalité des moteurs de la croissance économique et de création d’emplois de qualité pour les jeunes.

La seconde convention, a-t-il poursuivi, concerne le renforcement du suivi de distribution des vivriers en vue d’en faciliter l’accès aux populations sur le territoire national. Le secrétaire d'État chargé des partenariats internationaux et de la Francophonie, Thani Mohamed Soilihi, a quant à lui, souligné que depuis 2018, la première étape du projet Choose Africa a déjà permis de soutenir plus de 40 000 entreprises africaines et des centaines de milliers de micro-entrepreneurs. « Ces résultats encourageants ont conduit au lancement de cette seconde étape ».

Il a également fait savoir que le projet de construction des marchés de Bouaké et de Yopougon sera un élément structurant qui va dynamiser l’économie dans ces deux villes. Une fois réalisé, ce projet permettra, à terme, d'accueillir 8 000 commerçants à Bouaké et 2700 à Yopougon.