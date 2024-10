Congo-Kinshasa: Ituri - Le CICR dote 3 centres de santé d'un service de santé mentale

Trois centres de santé des territoires de Djugu et d'Irumu en Ituri, bénéficient désormais d'un service de santé mentale et psycho-social. Le chef de la sous-délégation du CICR à Bunia, Frederik Sostheim, a fait cette annonce au cours de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre.

Le CICR a mis en place ces services pour la prise en charge des personnes affectées par les troubles mentaux dans cette région en proie aux conflits armés. En effet, le stress généré par la persistance de ces conflits sont un des facteurs causant les troubles mentaux

Pour Frederik Sostheim, ce service constitue un appui de plus du CICR au Programme national de santé mentale :

« Grâce aux programmes du CICR en appui au Programme national de la santé mentale. Le service de santé et psycho-social est désormais disponible aux centres de santé de Rubingo, Tchabi, Nyankunde Kilo et aux services de réadaptation physique de Rwankole à Bunia. Les conflits armés sont à l'origine des séquelles psychologiques à l'endroit des personnes impactées par des conséquences des violences dont ils sont si souvent témoins. A cause de plusieurs facteurs de vulnérabilités dont le manque d'informations claires sures et crédibles sur la santé mentale, plusieurs personnes sont contraintes de demeurer dans un profond silence au risque de voir leur santé se détériorer chaque jour »

Frederik Sostheim, chef de la sous-délégation du CICR à Buni ajoute : « En plus de référer des personnes affectées dans des structures appropriées vous êtes conforté dans votre rôle de les approcher, de les écouter, et de mener des interviews avec elles, tout en préservant leur sécurité et leur dignité », précise-t-il.