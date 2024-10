Congo-Kinshasa: Des cas de VIH-SIDA et de tuberculose détectés dans les prisons de Beni et Butembo

Des cas de VIH-SIDA et de tuberculose ont été détectés dans les prisons de Kangbayi à Beni et de Kakwangura à Butembo au Nord-Kivu.

Le responsable de la sous-coordination du Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida (PNMLS) dans la région de Beni, Butembo et Lubero, le docteur Nicaise Mathe, a fait cette annonce mardi 8 octobre à Radio Okapi, sans donner de chiffres précis.

Il redoute une contamination et une propagation aux autres détenus et plaide pour l'accès aux soins des malades et l'organisation de campagnes de dépistage dans ces deux maisons carcérales.

« Nous avons détecté des cas de tuberculose et de VIH dans nos prisons. Vous savez que les deux maladies sont liées, ce qui fait que la tuberculose peut influencer l'évolution du VIH, et vice-versa. Nous craignons que les détenus ne reçoivent pas de soins adéquats, et qu'une fois libérés, ils contaminent également la communauté »

En termes de prise en charge, le docteur Nicaise Mathe parle en premier lieu d'un don d'antirétroviraux (ARV) aux personnes séropositives et du renforcement des dépistages dans ces deux prisons.

« Mais nous avons besoin qu'il y ait des pairs éducateurs dans ces établissements pénitentiaires, qui pourront continuer à sensibiliser les détenus. Une fois sensibilisés, il faut que les soins soient disponibles : le dépistage et les ARV. Voilà pourquoi je lance ce plaidoyer pour faciliter l'accès aux soins et permettre aux intervenants d'atteindre ces malades », a-t-il fait savoir

Il sollicite également l'appui de la MONUSCO et du CICR, pour l'organisation d'une formation en faveur des pairs éducateurs et pour mener une campagne de dépistage.