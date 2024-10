Afrique de l'Ouest: Le Ghana lance l'initiative d'itinérance gratuite de la CEDEAO avec le Togo et le Bénin

Le Ghana, le Togo et le Bénin lancent l'initiative Free Roaming de la CEDEAO, qui élimine les frais d'itinérance internationale.

L'accord entre l'ANC du Ghana et l'ARCEP du Bénin est entré en vigueur en juillet après avoir été formalisé en avril 2024.

Les ORM des trois pays soutiennent l'initiative, offrant des économies aux citoyens pendant la période initiale de 30 jours.

Le ministère ghanéen des communications et de la numérisation a officiellement lancé l'initiative d'itinérance gratuite de la CEDEAO avec le Togo et le Bénin, permettant aux citoyens de ces pays d'utiliser des services mobiles au-delà des frontières sans avoir à payer de frais d'itinérance internationale.

L'accord, qui a été formalisé en avril 2024 entre l'Autorité nationale des communications(NCA) du Ghana et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes(ARCEP) du Bénin, est entré en vigueur en juillet. Il fait suite à la mise en oeuvre réussie de l'initiative entre le Ghana et la Côte d'Ivoire au début de cette année.

L'initiative d'itinérance gratuite dispense les citoyens des frais d'itinérance supplémentaires pendant les 30 premiers jours de leur séjour dans le pays visiteur, ce qui leur permet de réaliser des économies substantielles. Les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) des trois pays participants se sont engagés à soutenir l'initiative et à coopérer pour en assurer le succès.

Points clés à retenir

Le lancement de l'initiative d'itinérance gratuite de la CEDEAO entre le Ghana, le Togo et le Bénin est un pas important vers l'amélioration des communications transfrontalières et la réduction des coûts pour les citoyens. Cet effort régional vise à éliminer les obstacles à la connectivité commerciale et sociale, en créant une intégration transparente entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Des pourparlers sont également en cours entre le Liberia et le Ghana en vue d'introduire des accords de libre circulation similaires, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'amélioration de la connectivité régionale.