Le partenariat entre la coopérative agricole de Diendé et le projet Agri-jeune se consolide davantage et s'appuie sur les objectifs d'une agriculture rentable et durable au profit des jeunes. Cette synergie se veut une alternative crédible à l'exode rural et à la migration irrégulière qui décime des masses juvéniles. Les premiers intrants et équipements ont été remis, avant-hier, mercredi 9 octobre aux bénéficiaires pour engager la phase de mise en oeuvre et sous la présidence de l'autorité administrative.

A la cérémonie de remise des intrants agricoles aux jeunes bénéficiaires de ce projet sous l'impulsion de la coopérative agricole de Diendé (COOPAD), les différents acteurs sont revenus sur les grandes orientations de cette activité. « Nous avons procédé à la distribution des intrants agricoles dans le cadre du partenariat avec le projet Agri-jeune. Cela nous a permis d'enrôler 102 jeunes qui ont tous bénéficié d'un financement pour un coût global de 85.780.189 CFA », explique Moussa Mandiang le responsable de la COOPAD de Diendé.

Et de poursuivre « nous avons pu financer et accompagner ces jeunes sous deux formes à savoir les jeunes que nous encadrons et suivons qu'on appelle les jeunes en formation d'insertion « JFI » et les « Agri-preneurs ». Certains ont déjà bénéficié d'une formation mais n'ont pas encore entrepris d'activités ». Moussa Mandiang a également indiqué que « la première tranche s'élève à 38 221 746F pour 51 bénéficiaires sur les 102. Ces 51 sont répartis en 30 agriculteurs dont 16 sur le maraîchage et 5 sur la commercialisation ». Au sujet de l'objectif visé par ce projet, le

responsable de la coopérative de Diendé a indiqué qu'« il s'agit d'accompagner les jeunes à être résilients à même de faire face à ce fléau de la migration irrégulière. C'est vraiment un facteur d'appauvrissement de nos terroirs de plus en plus accru avec le départ massif de ces jeunes. Il en est de même pour l'exode rural qui, tout aussi, dépeuple nos collectivités territoriales au profit des grandes villes alors que nous sommes entourés par un trésor naturel » dit-il.

Moussa Mandiang conclut par faire observer qu'«avec une recette de 150.000F mensuelle, le bénéficiaire peut réaliser de bonnes affaires et nous les encourageons à rester et réussir ici ». Au nom des bénéficiaires, la dame Mariama Bâ de Diendé a magnifié cet accompagnement des jeunes et des femmes tout en rassurant de leur engagement ferme à relever le défi. L'adjoint au sous-préfet de Diendé qui présidait les travaux

a fortement recommandé un bon usage de ces intrants et équipements pour faire de ce projet une parfaite réussite dans l'arrondissement de Diendé.