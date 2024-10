Ile Maurice: Plus de 971 000 arrivées pour les neuf premiers mois de 2024

Est-ce que la barre de Rs 1,4 million d'arrivées touristiques sera franchie cette année ? Si la tendance de l'année dernière se maintient pour les trois prochains mois, les spécialistes sont optimistes. On recensait 1 295 410 touristes pour les 12 mois de 2023.

Les dernières statistiques indiquent que de janvier à septembre 2024, quelque 971 800 touristes ont foulé le sol mauricien. Ce qui se compare favorablement à la même période l'année dernière quand le pays comptait un total de 949 481 touristes. Pour le mois de septembre 2024 uniquement, les autorités ont enregistré 102 453 touristes. Comme c'était le cas pour les années précédentes, les arrivées sont majoritairement par voie aérienne, soit 949 480, plus de 97 %.

Pas de changement dans la répartition des zones occupant les plus gros réservoirs de touristes, avec l'Europe comptant pour 617 271, ce qui revient à 63,5 %. Aucune surprise non plus dans le peloton de tête avec la France se classant parmi la première destination émettrice de touristes : 228 745, suivie du Royaume Uni, 111 498, et de l'Allemagne, 89 391.

Dans d'autres zones géographiques, on note l'Afrique se hissant à la deuxième place avec 214 375 touristes, dont ceux venant des îles de la région (La Réunion, Madagascar, Seychelles et Comores) totalisant 116 825 et l'Afrique du Sud, 74 218. L'Asie reste, par ailleurs, un marché porteur de croissance avec l'Inde, qui a vu 41 941 de ses ressortissants séjourner dans les hôtels mauriciens durant cette période.