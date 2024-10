Ile Maurice: Raviraj Sinha Beechook - «Le MSM jouera la carte communale»

· «Il ne veut pas entendre parler d'eau, de Kistnen, de drogue, d'inflation et du Wakashio»

L'Alliance du changement a officiellement lancé sa campagne électorale dans la circonscription no 9 (Flacq Bon-Accueil), mardi. Les trois candidats, Anil Bachoo, Raviraj Sinha Beechook et Avinash Ramkalawon, tous membres du PTr, sont revenus sur les scandales du gouvernement du Mouvement socialiste militant (MSM) et ont proposé des mesures de développement pour la région.

Anil Bachoo a évoqué l'af faire Kistnen et la politisation des institutions publiques, dont une vague de transferts avec menaces de plusieurs fonctionnaires habitant Camp-Ithier par le gouver nement, car ces derniers au raient été aperçus en train de socialiser avec des membres de l'opposition lors de fêtes. Il a révélé que l'ancien spea ker de l'Assemblée nationale Sooroojdev Phokeer ferait la tour de cette circonscription dans le but de mener une campagne contre lui. «Il a fait des tournées. Mo'nn soke kan mo'nn tann sa. Quand il vient, il dit qu'il est venu avec un objectif, li pou zet Anil Bachoo isi. Je prie Paul Bérenger de nous révéler pourquoi il a été rappelé de l'ambassade mauri cienne en Égypte.»

Anil Bachoo a dénoncé la campagne «communale» du gouvernement MSM, l'indignation sélective des lobbies sectaires et les attaques contre Shakeel Mohamed. «Ils tentent de communaliser le débat politique pour alimenter un sentiment parmi les personnes de foi hindoue qu'elles sont en danger. Où étaient-ils lorsque nous avons construit le Ganga Talao, lorsqu'ils ont donné 700 arpents de terre à Franklin, kan ti pe koup zanimo ti pe amize? Aucun d'entre eux n'a condamné cela, alors que les partis politiques de l'opposition l'ont fait. Zordi, enn poster inn sorti, nou kondann sa posterla, mais on ne peut pas le jeter sur le dos d'un député parce qu'il est issu d'une minorité. Toutes les communautés doivent vivre en harmonie et en sécurité.»

Raviraj Sinha Beechook a abordé les problèmes d'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau auxquels sont confrontés notamment les habitants de Mare-d'Australia, Brisée-Verdière, Lallmatie et Laventure, le fléau de la drogue, le nombre croissant de jeunes qui quittent le pays en raison du manque d'opportunités et l'inflation. «Paani naiba (NdlR, nous n'avons pas d'eau), mais le MSM jouera la carte communale parce qu'ils ne veulent pas que vous parliez de ce problème. De qui a tué Kistnen, pourquoi les drogues sont facilement disponibles partout alors qu'il y a une pénurie de médicaments à l'hôpital, pourquoi vos factures de produits alimentaires ont augmenté à Rs 10 000, pourquoi ils n'ont pas pu baisser le prix des carburants, ou l'affaire Wakashio», a dit Raviraj Sinha Beechook.

Avinash Ramkalawon, qui compte 21 ans d'expérience en tant qu'enseignant en sociologie, a abordé les lacunes du système éducatif actuel. «Nous avons eu la pire ministre de l'Éducation jusqu'à présent. (...) Son époux s'occupe de la Private Secondary Education Authority et elle s'occupe du ministère. N'y a-t-il pas là un conflit d'intérêts ?»

Mesures proposées pour la circonscription

L'Alliance du changement a annoncé, mardi, quelques mesures pour la circonscription no 9, notamment la construction d'une piscine à Flacq, l'amélioration des routes, la construction de trois complexes omnisports. Des mesures visant à améliorer l'organisation et la qualité des services à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, les transports et à assurer un bon approvisionnement et une bonne qualité de l'eau ont également été évoquées. Les candidats ont aussi proposé de convertir l'hôpital Dr Bruno Cheong en centre de réhabilitation afin d'offrir un traitement approprié aux victimes de toxicomanie. L'Alliance du changement a également annoncé que la pension des personnes âgées dépassera Rs 20 000 avant la fin de son mandat.