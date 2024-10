Ile Maurice: La National Investment Trust Ltd réalise un surplus de Rs 42,4 M de ses bénéfices

Rs 42,4 millions. Tel est le montant des bénéfices réalisés par la National Investment Trust Ltd, un fonds d'investissement, dans le cadre de son bilan pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin. Son rapport a été déposé à la Bourse de Maurice le 30 septembre. Cette performance est près de cinq fois supérieure à celle réalisée pour l'exercice de la période correspondante en 2023. En effet, le montant des bénéfices de la National Investment Trust Ltd est passé de Rs 9,3 millions à Rs 51,7 millions en 2024, soit une hausse de Rs 42,4 millions.

Les actionnaires qui ont placé leur argent dans les caisses de cette entité, qui, depuis sa création en 1993, a fait de la promotion de l'actionnariat populaire un de ses principaux objectifs, ont vu le montant de bénéfice par action enregistrer une hausse de Rs 155, passant de Rs 34 en 2023 pour atteindre la barre des Rs 189 en 2024. Les autres indicateurs de l'évolution de la performance de la National Investment Trust Ltd ont enregistré des résultats on ne peut plus positifs.

Le montant des revenus, qui était de Rs 35,7 millions en 2023, est passé à Rs 71,7 millions, soit une hausse de Rs 36 millions. La valeur des actifs, qui était de Rs 1,1 Md en 2023, a enregistré une hausse de Rs 17 millions. Le budget consacré à la réalisation des projets de placements à juste valeur a connu une hausse de Rs 25 millions, soit l'équivalent de 2,5 %, passant de Rs 1 009 millions en 2023 à Rs 1 034 millions en 2024. Les actifs de la National Investment Trust Ltd ont pris de la valeur avec une hausse de Rs 17 millions (1,6 %). Ils valaient Rs 1 078 millions en 2023 et Rs 1 095 millions en 2024. Vers midi, le mercredi le 9 octobre, l'action de la National Invesment Trust Ltd s'échangeait à Rs 10,50 au niveau du Marché officiel de la Bourse de Maurice.

Par ailleurs, la direction de la National Investment Trust Ltd effectue actuellement une opération auprès de ses actionnaires et des détenteurs de ses produits financiers en vue de se mettre en conformité avec les obligations de la Financial Intelligence and Anti-Money Launderingt Act de 2002. Cela, par rapport à la lutte contre le blanchiment de l'argent sale.