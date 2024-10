Maroc: Dakhla - Focus sur l'autonomisation socio-économique des femmes

Dakhla — L'autonomisation socio-économique des femmes a été au centre d'une rencontre organisée, jeudi soir à Dakhla, à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, célébrée le 10 octobre de chaque année.

Initiée par la Fondation "Paroles de femmes", cette rencontre a pour objectif de mettre en exergue les efforts considérables déployés par le Royaume ayant abouti à des progrès significatifs en termes d'autonomisation socio-économique de la femme marocaine.

Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs de la société civile de la région Dakhla-Oued Eddahab, pour partager les idées, les expériences, les initiatives, et aboutir à des recommandations, à même d'améliorer l'employabilité des femmes, de promouvoir leur santé et bien-être, et de renforcer leurs capacités dans les différents domaines.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de la Fondation "Paroles de femmes", Chahida El Idrissi, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion idoine pour rappeler les initiatives et les efforts engagés par le Maroc, en faveur de l'autonomisation socio-économique des femmes, considérée comme l'un des principaux piliers pour parvenir à un développement intégré.

"Conscient de l'importance de l'autonomisation socioéconomique des femmes, le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales visant à instaurer l'égalité homme/femme et à promouvoir les droits des femmes", a-t-elle noté.

Elle a rappelé, dans ce sillage, le programme national intégré pour l'autonomisation économique des femmes à l'horizon 2030, qui est de nature à renforcer le rayonnement et la position du Maroc aux niveaux régional et international, en tant que modèle pionnier qui garantit la défense des droits des femmes en général et favorise leur autonomisation socio-économique.

Lors de cette rencontre, les participants ont débattu de thématiques portant notamment sur "La femme et le développement", "La femme et la digitalisation" et "L'inclusion financière de la femme".

La Journée nationale de la femme marocaine, célébrée le 10 octobre de chaque année, se veut un moment de réflexion et d'action pour évaluer les réalisations et les acquis en matière d'égalité et identifier les difficultés et les contraintes entravant l'émancipation et l'autonomisation de la femme.