Maroc: Santé aviaire - M. Sadiki appelle à une transformation profonde des systèmes de production

Rabat — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a appelé, vendredi à Rabat, à une transformation profonde des systèmes de production et des pratiques dans le domaine de la santé aviaire afin de garantir une réduction significative de l'utilisation des antibiotiques.

Intervenant à l'ouverture de la 13ème édition des Journées scientifiques internationales de l'Association Marocaine de Pathologie Aviaire (AMPA), organisées sous le thème "Les dominantes pathologiques et les défis de l'aviculture après l'ère des antibiotiques", le ministre a mis en avant le rôle central de l'élément humain dans cette stratégie de transformation, ainsi que l'importance de pérenniser et de rendre durables les initiatives de développement agricole.

"Tous les acteurs du secteur, des producteurs aux opérateurs, en passant par les employés, sont concernés par cette démarche", a-t-il précisé, ajoutant que l'élevage avicole dans la politique agricole emploie directement et indirectement plus d'un demi-million de personnes et permet de produire plus de 800.000 tonnes de viandes blanches et environ 8 milliards d'oeufs.

M. Sadiki a également souligné l'importance de garantir aux jeunes générations des perspectives d'avenir dans le secteur agricole, notamment à travers l'éducation et la formation, afin d'assurer la durabilité de ce secteur vital pour l'économie nationale.

De son côté, le président de l'AMPA, Abdallah Benothmane, a mis l'accent sur la pertinence du thème choisi pour cette édition, axé sur les défis pathologiques actuels et l'agriculture dans un contexte post-antibiotique, qu'il considère comme une préoccupation majeure pour l'avenir de la productivité et de la santé des élevages agricoles.

Il a, en outre, mis en exergue la nécessité de trouver de nouvelles solutions techniques, tout en renforçant la coopération entre les vétérinaires, chercheurs, organisations professionnelles, sociétés pharmaceutiques et autorités publiques.

Organisé les 11 et 12 octobre avec le soutien du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, cet évènement scientifique vise à renforcer la recherche scientifique, à favoriser l'échange d'expertises entre les professionnels du secteur avicole, et à sensibiliser aux alternatives disponibles aux antibiotiques.

Pendant deux jours, des experts et spécialistes du Maroc et d'ailleurs discuteront du sujet de la résistance aux antibiotiques dans les exploitations avicoles, un enjeu qui suscite de plus en plus d'inquiétudes dans les milieux scientifiques à l'échelle mondiale, en raison de ses répercussions sur la santé humaine.

Parmi les sujets qui seront débattus lors de ce conclave, figurent les avantages de l'utilisation des vaccins dans les couvoirs et les avancées dans le diagnostic moléculaire précoce des maladies.

Le programme de cette édition comprend également des ateliers pratiques sur les techniques d'élevage avicole et les outils de diagnostic moléculaire, offrant aux participants l'occasion prendre connaissance des technologies et pratiques les plus récentes dans ce domaine.