Maroc: Le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement ambitionne de tripler les investissements en capital-investissement (M. Benchaâboun)

Casablanca — Le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement a pour objectif de tripler la taille des investissements réalisés par l'industrie du capital-investissement, en rupture avec la taille actuelle du marché, a affirmé le directeur général du Fonds, Mohamed Benchaâboun.

"Les 15 fonds sélectionnés, d'une taille de 18,5 milliards de dirhams (MMDH), permettront de générer des investissements de l'ordre de 50 à 60 MMDH, en tenant compte du levier financier", a souligné M. Benchaâboun dans une interview accordée à l'hebdomadaire "Challenge".

Sur les 15 fonds sélectionnés, sept fonds sont spécialisés, y compris trois fonds dans l'industrie, deux dans le tourisme, un dans l'agriculture et un dans le transport et la logistique, a-t-il précisé.

M. Benchaâboun a, en outre, fait savoir que le Fonds Mohammed VI a pour objectif de contribuer à faire du Maroc une destination privilégiée pour les sociétés de gestion internationales pour s'y installer, y attirer des talents et tous les acteurs de l'écosystème nécessaires à son développement, notant que les sociétés de gestion sélectionnées comprennent 9 sociétés nationales, 5 internationales et une mixte.

Les fonds d'investissements sont également appelés à accompagner les entreprises dans lesquelles elles investissent sur les plans stratégique et organisationnel et à contribuer à leur institutionnalisation grâce à la mise en place et la formalisation des règles de bonne gouvernance, à l'enrichissement de la vision stratégique, au développement sur de nouveaux marchés et au partage d'un savoir-faire sectoriel et financier, a-t-il ajouté.

Et de soutenir que l'émergence d'un écosystème du capital-investissement solide permettra également à terme d'élargir le vivier d'entreprises pour les introductions en bourse.

Par ailleurs, M. Benchaâboun a relevé que chacun des fonds sectoriels et thématiques sélectionnés intervient selon "une politique d'investissement clairement préalablement définie dans le cadre de la documentation juridique", expliquant que la profondeur du pipeline présenté par les sociétés de gestion et leur capacité historique à déployer les fonds levés ont été pris en compte dans les critères de sélection.

Et de noter qu'un suivi de la performance financière et extra-financière des investissements du Fonds Mohammed VI dans les fonds sectoriels et thématiques et leur impact à la fois au niveau des sociétés de gestion et des entreprises dans lesquelles ces fonds investissent sera conduit de manière régulière par les équipes du Fonds.

Citant certaines actions phares entreprises par le Fonds depuis son opérationnalisation, M. Benchaâboun a souligné que le Fonds a pris une participation stratégique de 20% dans Maroc Biotechnologies, comme il a procédé à un travail d'identification des projets d'infrastructures pour lesquels une structure de financement en partenariat public-privé (PPP) est envisageable.

Le Fonds travaille depuis son opérationnalisation aux côtés des principaux établissements publics pour les accompagner dans la structuration et la mise en place de modèles économiques soutenables et adaptés au PPP et ce, dans plusieurs domaines, en particulier, les secteurs de l'énergie, de l'eau et la mobilité, a-t-il dit.