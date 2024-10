Maroc: Le Discours Royal balise la voie à une nouvelle stratégie pour renforcer la souveraineté marocaine (Cherkaoui Roudani)

Rabat — Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature balise la voie à une nouvelle stratégie visant à renforcer la souveraineté marocaine, a souligné l'expert en géostratégie et sécurité, Cherkaoui Roudani.

Le discours Royal réaffirme l'engagement du Maroc à défendre son intégrité territoriale, tout en appelant à la paix et à la stabilité régionale, a relevé M. Roudani dans une déclaration à la MAP, notant qu'il incarne aussi la continuité d'une vision Royale claire et cohérente, articulée autour de principes fondamentaux, dont la justice et la légitimité historique.

Dans ce sens, le discours de SM le Roi a rappelé l'évolution stratégique de la position française sur la question du Sahara marocain qui constitue une étape décisive dans les relations bilatérales entre le Maroc et la France.

Ainsi, la France, en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, a clairement soutenu la souveraineté marocaine sur son Sahara, qualifiant l'Initiative d'autonomie de seule solution crédible et durable à ce conflit artificiel.

Ce soutien dans une dynamique internationale plus large, a-t-il poursuivi, se manifeste par l'ouverture de consulats dans les provinces du sud par de nombreux pays, témoignant de l'engagement croissant de la communauté internationale envers la marocanité du Sahara.

Fort de cette dynamique, le Maroc a rompu avec l'approche réactive pour s'engager dans une logique d'initiative et de fermeté, a précisé l'expert, ajoutant que cette stratégie proactive se reflète dans l'action diplomatique et dans les projets économiques d'envergure, faisant du Sahara Marocain un axe central de développement aux niveaux national et continental.

Selon M. Roudani, le soutien explicite à la souveraineté du Maroc sur son Sahara par des puissances comme les États-Unis, la France, l'Espagne et plus de 18 pays européens illustre une compréhension stratégique partagée de cette question artificielle qui perdure depuis des lustres.