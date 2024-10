Ile Maurice: Plus de 9 000 nouveaux électeurs à convaincre !

La circonscription de Port-Louis Maritime-Port-Louis-Est (no 3) compte désormais plus d'électeurs. Selon les chiffres officiels du bureau du commissaire électoral, en 2023, la circonscription avait enregistré 21 930 contre 31 325 cette année, soit une augmentation de 9 395 électeurs. Qui plus est, avec le redécoupage électoral, le no 3 inclut désormais la partie nord ouest de Roche-Bois, qui se trouvait avant dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet (no 5), ainsi qu'une autre partie avec le nord-est du Fort Adélaïde et le secteur nord-ouest de boulevard Victoria.

Pour ce qui est des candidats qui brigueront les suffrages lors des législatives du 10 novembre, les noms sont déjà connus pour l'Alliance du changement - Parti travailliste-Mouvement militant Mauricien-Nouveaux Démocrates-Rezistans ek Alternativ (PTr-MMM-ND-ReA) - et l'Alliance Lepep - Mouvement socialiste militant-Parti mauricien social-démocrate- Muvman Patriot Morisien-Muvman Liberater-Plateforme Militante (MSM-PMSD-MPM-ML-PM). Ainsi, l'on retrouve Shakeel Mohamed et Ehsan Juman du PTr et Adil Ameer Meea du MMM pour l'Alliance du changement ; et Mahmad Khodabaccus, secrétaire général du PMSD, Salim Abbas Mamode, ex-PMSD actuellement membre du MSM, et le Dr Abdoullah Etwarooah du MSM pour l'Alliance Lepep.

Les réunions dans les deux camps sont animées depuis l'annonce de la dissolution du Parlement et c'est chez l'opposition que l'on note une plus grande assistance. Longtemps un bastion MMM jusqu'aux années 2000, le no 3 a depuis quelques années viré au rouge, avec les résultats des élections générales de 2019 qui en attestent. Shakeel Mohamed a été élu en tête de liste avec 8 297 voix. Idem pour 2014, où il était encore une fois en première position avec 7 174 voix. En 2010, c'est Adil Ameer Meea qui avait été élu en tête de liste, suivi de Shakeel Mohamed et de Cehl Meeah du Front Solidarité Mauricien.

Anwar Husnoo, le no 3 du gouvernement sortant et ministre des Collectivités locales, avait lui été repêché aux dernières législatives comme best loser. Il n'aura pas la possibilité cette fois-ci de retenter sa chance dans cette circonscription. Cependant, il faut dire que sa présence sur le terrain est notée pour cette campagne électorale, ainsi que celle du lord-maire, Isoop Nujuraully, qui n'hésite pas à prendre la parole pour s'attaquer aux adversaires politiques. Mercredi soir, à Résidence Martial, il a notamment été très critique envers Navin Ramgoolam.

Problèmes majeurs, développements minimes

Le plus grand projet de ces dernières années pour cette circonscription demeure le Sport Arena à Plaine-Verte, à hauteur d'un peu plus de Rs 150 millions, inauguré en grande pompe en septembre, avec Pravind Jugnauth comme invité d'honneur. «Puis, il y a eu des centres érigés ou rénovés ici et là.» Mais rien de concret pour ce qui gangrène plusieurs régions de cette circonscription, à savoir, le fléau de la drogue. Nombreux sont d'avis que la drogue s'est largement propagée et que, désormais, des mesures drastiques doivent être prises pour remédier à la situation. Anwar Husnoo, lors de son discours pour l'inauguration du Sport Arena, a lui-même fait état de ce problème. «Nou tou kone ki fleo sosial ki nou ena dan Plaine- Verte. Gouvernman sentral pe fer boukou pou atrap sa bann baron ladrog ki pe fann sa ladrog-la. Nous devons encadrer nos jeunes.»

Les voix des habitants

Farook, habitant du no 3, plaide pour un changement de régime aux prochaines élections. «Bizin sanzman parski dimounn pe tro soufer depi ki sa gouvernman-la inn vini.» Il prend pour exemple la cherté de la vie, soutenant qu'il est difficile pour les Mauriciens de joindre les deux bouts malgré une augmentation considérable des pensions. «Moi-même, je suis pensionné. Mais arrivé le 10 du mois, je n'ai plus rien. J'ai beaucoup de dépenses. J'ai des médicaments à acheter. Tou bien ser.» D'ajouter qu'il espère que le nouveau gouvernement saura alléger le fardeau de la population. Il trouve que l'Alliance du changement a ses chances car elle a promis bien des choses pour que les Mauriciens vivent mieux. «La priorité pour moi devrait être une baisse des prix des carburants.»

Raouf Lallmamode, de Plaine-Verte, qui exerce à la foire de Résidence Martial, dit attendre avec impatience ces élections. Il lance un appel que celles-ci se passent dans le calme et que tous accomplissent leur devoir civique. «Fer tou pou met bann dimounn ki pou fer nou landrwa prospere, ki zot travay pou ki abitan sorti gagnan.» Pour lui, il faut aborder un bon nombre de problèmes, à commencer par ceux des marchands de cette foire. «Twalet malang, bizin reget tousala.» Le nouveau gouvernement devra donc tout mettre en oeuvre afin que son peuple soit «dan bien». Raouf dit observer tous les candidats avant de prendre sa décision pour le 10 novembre. «Ils doivent faire leurs preuves.»

Farida Jaunmohamed, elle, est une habitante de la route Militaire. «Je fais beaucoup pour les personnes âgées et j'oeuvre pour le social. Chose qui n'est plus facile de nos jours. Kan ou rod ed, personn pa la.» Par exemple, soutient-elle, des fois, les demandes pour l'utilisation des centres destinés à des activités pour nos aînés sont déclinées sans raison apparente. «Enn gouvernman koumsa, kouma pou donn ankor vot?» La jeune femme revient aussi sur le fléau de la drogue en indiquant que de plus en plus de jeunes sont concernés. «Leker fermal kan get sa. Gramatin pe tonbe kot tabazi, pe pran motosiklet pe roule.» Il faut, ajoute-t-elle, un vrai changement de fond pour le bien de tous. Farida indique aussi que des discriminations sont faites si quelqu'un montre une affinité avec un parti politique adverse. «Mo bann zanfan inn al fer interview pou gagn travay. Dimounn inn dir mwa gaspiyaz, mo garson inn ale, zot finn fini koup so non lor lalis.»

Ismael Mamode Ali soutient que les citoyens vivent dans une frayeur constante car Plaine-Verte est négligé. «Il y a des usagers de drogue un peu partout et les personnes âgées sont dans l'insécurité totale. J'ai plusieurs fois consigné des plaintes à la police sans qu'aucune action ne soit prise. Savezvous combien d'agressions il y a eu ces dernières années? Moi-même, j'en ai été victime. L'agresseur a simplement été arrêté, puis relâché. Be kot law and order?»

Rezan, un autre habitant de Plaine-Verte, demande de revoir le jardin de Plaine-Verte. «Dime pou ena konze lekol, pou kapav amenn zanfan isi? Il n'y a pas d'activités pour eux.» De soutenir que le Sport Arena a été inauguré juste pour la forme et qu'il n'est utilisé par personne. «Le complexe sportif est fermé la plupart du temps. Zis dimounn ki pros ek sertin ki pou kapav servi sa?»

Khodabaccus et Abbas Mamode font front commun

L'on se souvient tous comment Salim Abbas Mamode, député du MSM en lice pour un nouveau mandat, avait démissionné du PMSD en avril 2021. Élu sous la bannière PTr-PMSD (Alliance Nationale), Salim Abbas Mamode avait expliqué dans sa lettre que la philosophie politique du PMSD avait changé durant ces dernières années et n'était pas dans la ligne de ses convictions politiques. Il s'était par la suite allié au MSM et posait même, l'on s'en souvient, des questions au Premier ministre au Parlement dans le but d'égratigner l'opposition. Aujourd'hui, avec l'arrivée du PMSD dans l'alliance avec les oranges, Salim Abbas Mamode se retrouve à partager «l'estrade» avec son ancien secrétaire général, Mahmad Khodabaccus.