Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs clés de la Bourse en fin de semaine

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 11 octobre 2024, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses quant à leur évolution.

L'indice BRVM composite a, pour la troisième journée consécutive, enregistré une baisse de 0,62% à 267,33 points contre 269,00 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,91% à 132,16 points contre 133,38 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,40% à 112,23 points contre 111,78 points la veille.

La valeur des transactions est descendue au-dessous du milliard FCFA en se situant à 786,430 millions FCFA contre 2,355 milliards FCFA le jeudi 10 octobre 2024.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 60,575 milliards FCFA, passant de 9 764,157 milliards FCFA la veille à 9 703,582 milliards FCFA ce vendredi 11 octobre 2024.

Celle du marché obligataire a connu une augmentation de 5,891 milliards, se situant à 10 574,163 milliards FCFA contre 10 568,272 milliards FCFA ce 10 octobre 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2 090 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 705 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,63% à 885 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,43% à 18 200 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,32% à 505 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,70% à 745 FCFA), BOA Mali (moins 4,08% à 2 350 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 15 150 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,15% à 3 420 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 980 FCFA).