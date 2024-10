Guinée: Mauvaise haleine - Voici ce que conseille Docteur Mamadou Lary Diallo, médecin généraliste

Dans nos sociétés, certaines personnes sont confrontées à des problèmes de santé, notamment la mauvaise alaine. Ce jeudi 10 octobre 2024, nous avons eu un entretien téléphonique avec Mamadou Lary Diallo, médecin généraliste qui nous a parlé de ce problème buccal, avant de donner les causes, conséquences et solutions pour lutter contre cette type de maladie.

Il a tout d'abord indiqué que ce problème est d'ordre buccal, avant d'expliquer les différentes causes de cette mauvaise alaine chez l'Homme.

<< La mauvaise alaine est d'abord un problème d'ordre buccal qui attrape beaucoup de personnes. Premièrement, nous avons au niveau digestif, quand certaines personnes mangent certains aliments sans prendre un bon hygiène après l'alimentation. Et après avoir pris un repas, normalement, on doit se brosser les dents, les rincer pour éliminer les débris alimentaires qui y restent. Et souvent aussi, ça peut être d'origine digestive, car il y a certains aliments aussi après les avoir consommés, ils donnent une mauvaise alaine. Et il y a en fin aussi ce que nous connaissons beaucoup, c'est surtout la mauvaise hygiène buccale, de faite que les gens ne se brossent pas les dents, et n'entretiennent pas normalement leurs bouches. Et il y a certains qui font aussi de retour alimentaires >>, a expliqué le médecin.

Il poursuit en énumérant quelques conséquences néfastes de ce problème buccal auprès des personnes.

<< Premièrement, ça pousse la personne à se sentir mal à l'aise publiquement. C'est un inconvénient très social, parce que ça t'empêche même de t'approcher les gens, tu as la sensation tu es indésirable alors que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, ça pousse les gens a chercher des solutions de fois qui ne sont pas réellement des solutions adaptées. C'est-à-dire essayer de se brosser les dents plus durement jusqu'à créé certaines blessures buccales, parce qu'en essayant de le faire dans l'espoir ça va se calmer, finalement ça donne pas le résultat qu'on attend >>, a-t-il fait savoir.

Docteur Lary conseille tout le monde d'avoir une bonne hygiène alimentaire.

<< Il faut toujours avoir une hygiène alimentaire, manger des aliments adaptés. Et il faut également avoir une hygiène buccale quotidienne, et prendre des médicaments allant dans le sens du nettoyage de la bouche >>, a-t-il conseillé.

Il faut préciser que les personnes confrontées à ce problème sont souvent stigmatisées par ses camarades.