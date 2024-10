Sénégal: Le Japon décerne son prestigieux Ordre du Soleil Levant au Sénégalais Babacar Seck

Dakar — Le Japon a décerné au Sénégalais Babacar Seck, un ancien directeur du Centre de formation professionnelle et technique (CFPT) Sénégal-Japon, l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent", l'une de ses plus prestigieuses décorations, en récompense de "sa distinguée contribution au raffermissement des relations entre le Japon et le Sénégal".

M. Seck a reçu cette distinction des mains d'Izawa Osamu, l'ambassadeur du Japon au Sénégal, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi à Dakar, en présence du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

"Cette distinction lui est attribuée en reconnaissance de sa distinguée contribution au raffermissement des relations entre le Japon et le Sénégal, entre le Japon et l'Afrique, à travers un secteur particulièrement important : la formation professionnelle et technique", explique un communiqué de la mission diplomatique japonaise.

"Une bonne connaissance de la culture et de l'éthique du travail des Japonais"

M. Seck a été décoré de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent", à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du CFPT Sénégal-Japon, un établissement considéré comme l'un des fleurons de la coopération japonaise au Sénégal".

Il est formateur et expert de l'Agence japonaise de coopération internationale depuis 2008, selon le communiqué.

À ce titre, M. Seck a activement participé à la formation de plusieurs centaines de jeunes Sénégalais et d'Africains, rappelle l'ambassade du Japon au Sénégal.

Il a dirigé le CFPT Sénégal-Japon pendant huit ans (2015-2023) et a conduit avec succès une extension dudit centre financée par un don du gouvernement japonais.

Le don en question a permis d'ouvrir de nouvelles filières de chaudronnerie et de froid industriel au sein du CFPT Sénégal-Japon, affirme l'ambassade.

"Ayant bénéficié de plusieurs programmes de formation au Japon depuis 1989, monsieur Seck a une bonne connaissance de la culture et de l'éthique du travail des Japonais", souligne la même source.

Elle ajoute qu"'en reconnaissance de ces contributions significatives, il a été décidé de décerner l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent à M. Babacar Seck".

"Un fidèle ami du Japon"

"Monsieur Seck, c'est un grand honneur et un réel plaisir de vous remettre la décoration de l'Ordre du Soleil Levant, les Rayons d'Or et d'Argent, décernée par Sa Majesté l'Empereur du Japon, en témoignage de la reconnaissance et de l'appréciation du gouvernement du Japon pour vos brillants parcours et remarquables travaux durant votre mandat en tant que directeur du CFPT", a dit Izawa Osamu lors de la cérémonie.

"Votre [...] contribution au renforcement de la coopération économique et votre collaboration exceptionnelle à la promotion de la compréhension mutuelle entre nos deux pays ont été hautement appréciées par les autorités japonaises", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur rappelle que M. Seck a enseigné au CFPT Sénégal-Japon pendant vingt et un ans (1990-2011), avant de le diriger.

"Tout au long de votre carrière au CFPT, vous avez activement contribué au développement des ressources humaines industrielles du Sénégal, pendant près de trente ans", a souligné Izawa Osamu en parlant du récipiendaire de la décoration japonaise.

Il l'a présenté comme "un fidèle ami du Japon" et a salué son "excellent travail" au profit du CFPT Sénégal-Japon.