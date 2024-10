Congo-Kinshasa: Evaluation de l'état d'avancement de construction des rocades à Kinshasa

Soucieux de s'impregner de l'évolution des travaux de construction des rocades, trois membres du gouvernement Suminwa, à savoir le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, le ministre d'Etat de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadu, ont effectué dernièrement une descente sur le terrain en commençant leur tournée à Lutendele dans la partie Sud-Ouest de la ville de Kinshasa.

La visite a permis à l'équipe gouvernementale de lever non seulement les obstacles potentiels au projet et mais aussi de planifier une occupation harmonieuse des abords de cette route à importance capitale. À chaque étape de leur visite, les trois membres du gouvernement central ont eu droit aux explications fournies par les techniciens de l'entreprise SISC qui exécute ces travaux. La satisfaction de trois membres de l'équipe a été perceptible. Les trois ministres ont constaté une avancée significative et ont échangé sur notamment la politique générale d'occupation des abords des rocades dont 24 à 30m de part et d'autre de la route.

Sur le terrain, l'on constate qu'au PK 9, les travaux d'assainissement sont achevés et il ne reste que les travaux de la plateforme. Au PK 12, le réchauffement des couches de base et la fondation sont également pris en compte. Vers la cité millenium, près de 5km sont prêts à recevoir la couche de roulement. « Nous voulons nous assurer que le projet de rocades est exécuté conformément aux attentes.

La présence de toutes ces parties prenantes est liée à l'assurance qu'on veut avoir sur la qualité des travaux exécutés. Le projet de rocades est suivi personnellement par le chef de l'État qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au conseil des ministres tout le trimestre, aujourd'hui nous sommes à la deuxième visite», a déclaré Alexis Gisaro.

Pour sa part, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadu, a fait savoir que le projet de construction des rocades entre dans la vision intégrée et intégrale du chef de l'État. Son ministère, a-t-il souligné, va élaborer le Plan particulier d'aménagement urbain afin d'éviter que les emprises et les espaces soient envahis par la population en s'installant très proche de la rocade, comme cela est le cas à Kingasani.

Aux questions d'aménagement, au-delà de la route, il faudra y donner vie, c'est-à-dire faire des planifications pour les occupations des espaces qui se trouvent le long de la rocade, a enrichi le ministre de l'Amenagement du territoire, Guy Loando Mboyo. Précisons que la construction de ces rocades permettra d'améliorer la circulation dans la capitale congolaise et contribuer au développement urbain de la région. Elles permettront de désengorger les axes principaux de Kinshasa et faciliteront la mobilité des habitants. De plus, elles auront un impact positif sur l'économie locale en favorisant les échanges commerciaux et en encourageant l'investissement dans les zones environnantes.