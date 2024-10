Angola: La visite de Joe Biden en Angola sera un fait, selon l'ambassadeur des Etats-Unis

Luanda — L'ambassadeur des Etats-Unis en Angola, Tulinabo Mushingi, a confirmé vendredi, à Luanda, que la visite en Angola du Président Joe Biden, a été reportée à cause du cyclone qui a frappé la Floride.

« La visite du Président Joe Biden sera programmée lorsque les deux parties se mettront d'accord sur de nouvelles dates spécifiques par voie diplomatique », a déclaré le diplomate américain, s'adressant à la presse au terme d'une audience avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

Tulinabo Mushingi, qui a profité de l'audience pour faire ses adieux au Président João Lourenço après deux ans de missions diplomatiques dans le pays, a demandé aux citoyens angolais de continuer à croire que l'homme d'Etat américain viendrait en Angola, un fait qui, selon l'ambassadeur, « se produira effectivement ».

Joe Biden avait prévu une visite en Angola du 13 au 15 de ce mois, à l'invitation de son homologue angolais, qui n'aura pas lieu à cause du cyclone « Milton », qui a frappé la région de la Floride.

A cette occasion, l'ambassadeur américain a également réaffirmé le soutien de l'Angola à la croissance du secteur économique, en mettant l'accent sur le commerce.

Il a également réitéré l'assistance au Gouvernement angolais dans le domaine de la bonne gouvernance, en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption et la création d'une société plus démocratique et inclusive.

Tulinabo Mushingi a également fait part de la volonté de son pays de soutenir les efforts de l'Angola en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique.

Il a également parlé du corridor de Lobito, dans lequel l'administration américaine a commencé avec un investissement de 250 millions de dollars, qui atteint aujourd'hui 553 millions de dollars.

En ce qui concerne les investissements de son pays en Angola, il a mentionné les domaines des énergies renouvelables, de la numérisation, du déminage, de la santé, des télécommunications, de la sécurité maritime, de la cybersécurité, de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et de la professionnalisation militaire.

Les relations entre l'Angola et les États-Unis ont été renforcées depuis 2002.

Actuellement, les deux pays disposent d'une base solide de coopération, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'économie et du commerce, de l'éducation, de la culture, de la santé, de la défense et de la sécurité et des télécommunications.