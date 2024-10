Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Octobre 2024

Côte d’Ivoire : Eliminatoires CAN Maroc 2025 - La Côte d'Ivoire s’impose face à la Sierra Léone (4-1)

La Côte d’Ivoire a battu la Sierra Léone, le vendredi 11 octobre 2024, sur un score fleuve de 4 buts 1. Cette rencontre comptant pour la 3è journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 s’est déroulée au stade Laurent Pokou de San Pedro. Le Champion d’Afrique a été le premier à scorer dans cette opposition. C’était par le biais de Nicolas Pépé. Dans cette même première mi-temps, les Eléphants obtiennent un pénalty que le capitaine Kessié ne parvient pas marquer. Malheureusement avant la pause, les Sierra Léonais réussissent à égaliser permettant aux deux équipes d’être en égalité. A la seconde période, le capitaine se rattrape en inscrivant deux buts dont l’un par penalty. Avant la fin de la rencontre, Oumar Diakité fait son entrée et score le quatrième but de la Côte d’Ivoire par penalty. Malgré le jeu des Sierra Léonais, les Eléphants ont su démontrer le savoir-faire en s’imposant au score final de 4 buts à 1. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Tic- La loi portant identification unique et électronique de la personne physique adoptée

Le projet de loi portant identification unique et électronique de la personne physique a été examiné et adopté par les membres de l’Assemblée législative de transition, ce vendredi 11 octobre 2024, à Ouagadougou. D’ici 2025, toute personne de nationalité burkinabè ou étrangère séjournant au Burkina Faso devra être titulaire d’un identifiant unique en fournissant ses données biographiques et ses données biométriques aux fins de son inscription. Les Burkinabè vivant à l’étranger ne sont pas oubliés. Des sites d’enregistrement seront ouverts dans les représentations diplomatiques pour ce faire. Le coût global du système d’identification unique s’élève à plus de 48 milliards de francs CFA, composé d’un don de 15 175 000 000 de F CFA, d’un prêt de 30 350 000 000 de F CFA et d’une contrepartie nationale de 2 591 800 000 F CFA. (Source : Burkina24)

Niger: Justice et lois - Des proches de l'ex-président Mohamed Bazoum déchus de leur nationalité

Dans la soirée du jeudi 10 octobre, le président Abdourahamane Tiani a décrété le retrait de la citoyenneté nigérienne à neuf personnalités proches du président Mohamed Bazoum renversé l'an dernier. Toutes sont considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État.Les neuf personnes frappées par la déchéance de leur nationalité nigérienne décrétée par le président Abdourahamane Tiani faisaient presque toutes partie du cabinet de l'ex-président Mohamed Bazoum. Parmi elles figure notamment Rhissa Ag Boula, qui fut ministre d'État et conseiller à la présidence, mais qui est aussi et surtout le chef historique des rébellions touarègues de 1991 et de 2007 entre autres. (Source : Rfi)

Cameroun : Football - Entre Samuel Eto’o et le ministre des Sports du Cameroun, enfin la paix des braves

Après des mois de guerre ouverte, le président de la Fédération de football du Cameroun, Samuel Eto'o, et le ministre des Sports ont enterré la hache de guerre. Au moins officiellement, alors que les Lions indomptables affrontent le Kenya ce vendredi en qualifications pour la CAN 2025 (18 heures). On avait laissé, lors de la dernière trêve internationale, début septembre, le Cameroun en plein psychodrame, plongé dans la guerre ouverte à laquelle se livraient Samuel Eto'o, le président de la Fédération, et Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports. On passera donc sur les coups bas, les attaques directes et indirectes et l'incompréhension qui habitaient la tanière des Lions indomptables depuis des mois. (Source : L’Equipe. Fr)

Togo : Assemblée nationale - Vers la modernisation de l’administration parlementaire

L’Assemblée nationale devrait bientôt bénéficier d’un projet de modernisation de son administration. Le sujet était au cœur des échanges ce jeudi 10 octobre entre le président de l’Assemblée nationale, Sévon-Tépé Kodjo Adedze, et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Binta Sanneh. Concrètement, la collaboration entre le Parlement et le Pnud vise à introduire des solutions numériques qui amélioreront l'efficacité et la transparence des services administratifs au sein de l'Assemblée nationale. Cette initiative intervient dans un contexte de digitalisation des services publics. L’ambition pour l’exécutif est de numériser et rendre disponible 75% des démarches administratives d’ici à 2025. (Source : alome.com)

Bénin : Environnement - le Fonds Vert pour le Climat finance 25 communes

Le Bénin est le premier pays de l’Afrique à adhérer au Mécanisme LoCAL et à obtenir un financement du Fonds Vert pour le Climat (GCF, sigle anglais) pour la mise à l’échelle du programme LoCAL dans la résilience au changement climatique au niveau local. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato a lancé officiellement le projet « Local Climate Adaptive Living Facility » ou « Facilité pour le Financement Local de l’Adaptation aux Changements Climatiques » (SAP032 LoCAL). C’était le mardi 8 octobre 2024, au Golden Tulip de Cotonou.D’une enveloppe financière de 5 milliards 473 millions FCFA du Green Climate Fund ou Fonds Vert pour le Climat (GCV) et d’une contribution du Fonds national pour l’environnement et le climat (FNEC) d’environ 288 millions 790 mille FCFA, l’objectif de ce projet est de renforcer la gouvernance climatique locale et de permettre l’intégration de réponses d’adaptation appropriées dans les processus de planification du développement local entre autres. Le SAP032 LoCAL concerne 25 communes des départements de l’Alibori, de l’Atacora, de la Donga et du Mono, pour une durée six (06) ans. (Source : acotonou.com)

Gabon : Activités des partis politiques - Le Pdg désormais réduit à la diffusion de spots pour mobiliser sa base

Le Parti démocratique gabonais (PDG), dont la direction s’est vue déstructurée à la suite du coup d’Etat du 30 août 2023 s’apprête à organiser sa rentrée politique. Si par le passé le parti de masse se trouvait une facilité à mobiliser sa base en pareils événements, il se trouve qu’aujourd’hui, le directoire provisoire se voit contraint de mettre à contribution ses cadres pour tenter de capter la participation de sa base militante. C’est ce 12 octobre 2024 que les militants de la première formation politique en nombre d’adhérents et en termes d’ancrage territorial sont attendus dans le cadre de la rentrée politique. Pour Angélique Ngoma est l’ensemble des cadres du parti, cet événement se veut décisif pour l’avenir du parti, car devra permettre de définir le cadre des nouvelles orientations du Parti démocratique gabonais pour la période qui s’annonce. (Source : alibreville.com)

Rca : L’éducation et l’avenir de la jeune fille- Menacés à Bouar

À Bouar, dans la Nana-Mambéré, les conditions d’études des filles sont loin de s’améliorer. Plusieurs jeunes filles en âge scolaire sont exposées au mariage forcé et à l’exploitation dans diverses activités économiques. Ces pratiques violent le droit de l’enfant qui peine à être défendu dans la région. A Bouar et dans sa périphérie, les mariages forcés, les grossesses précoces et l’exploitation dans le commerce détruisent encore l’éducation de la jeune fille. La pauvreté est citée comme principale cause de cette pratique. Victime de mariage forcé, cette fille est décidée à reprendre les études. « Quand je reviens de l’école, mes parents me font savoir que je ne connais rien. Pour eux, mes collègues avancent dans leurs études mais pas moi. Dernièrement, ils m’ont poussée à épouser un homme parce que ce dernier a beaucoup d’argent. Mais, j’ai refusé. Pour eux, je dois me marier car mes collègues, elles, sont en couple », témoigne-t-elle. (Source : abangui.com)

Sénégal : Législatives anticipées- Le Conseil constitutionnel rejette le recours contre la candidature de Ousmane Sonko et la liste de Pastef

Le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté les recours intentés contre la candidature de Ousmane Sonko en tant que tête de liste au scrutin proportionnel aux élections législatives du 17 novembre 2024. En effet, le mandataire de la coalition « TAKKU WALLU SENEGAL » avait saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en contestation de la décision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique déclarant recevable la candidature de Ousmane SONKO investi la liste nationale par le parti politique « Pastef» pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Citant le code électoral, le Conseil constitutionnel souligne que la loi attribue exclusivement au ministre chargé des élections le pouvoir de saisir, le cas échéant, le Conseil constitutionnel pour statuer sur l'inéligibilité ; qu'à défaut d'une telle saisine par l'autorité compétente dans le délai prévu par la loi, la candidature est reçue; qu'en conséquence, le recours introduit par le mandataire de la coalition « TAKKU WALLU SENEGAL » est irrecevable. En définitive, le Conseil constitutionnel a rejeté les deux requêtes introduites par Maguette Sy, mandataire de la coalition « TAKKU WALLU SENEGAL », contre la liste conduite par Ousmane Sonko pour les élections législatives du 17 novembre. (Source : adakar.com)

Mali : Réconciliation nationale- Mgr Robert Cissé exhorte ses compatriotes à construire un «Mali nouveau»

Nommé archevêque de Bamako le 25 juillet dernier, Mgr Robert Cissé a pris possession canonique de son siège, le samedi 5 octobre. Au cours de la célébration de la messe au palais des sports Salamatou Maiga de Bamako, il a appelé ses diocésains à se projeter avec lui, dans l’avenir, avec une confiance infinie dans le Seigneur, à «lutter contre le mal et contre les poisons de notre monde», et à œuvrer à l’avènement «d’un Mali nouveau» fruit «d’une véritable révolution morale et spirituelle». «Le "Mali nouveau" ne naîtra pas dans la guerre, devant les forces du mal, comme cette bête prête à avaler le nouveau-né dès qu’il apparaîtra. Le nouveau Mali naîtra, j’en suis convaincu, d’une véritable révolution morale et spirituelle», a soutenu Mgr Robert Cissé, l’archevêque de Bamako, samedi 5 octobre lors de sa messe d’installation.( Source : adakar.com)