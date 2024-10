Afrique: Clôture de l'Assemblée pour le Développement économique - Plus de 100 organisations et personnalités signent l'Accord d'Abidjan demandant 120 milliards de dollars pour l'IDA-21

Plus de 100 organisations et personnalités de premier plan, notamment des Pdg de stature africaine et internationale, dirigeants mondiaux et artistes, ont signé l'Accord d'Abidjan demandant 120 milliards de dollars pour la 21ème campagne de reconstitution des ressources de l’Association internationale de Développement (IDA-21). A appris Allafrica.com de sources officielles.

C’était au terme de l'assemblée pour le Développement économique (AED) de l’Afrique co-organisée par le Groupe de la Banque mondiale, Global Citizen (organisation internationale de défense des droits), Bridgewater Associates (société de gestion d'actifs) et le gouvernement ivoirien, les 09 et 10 octobre 2024 Abidjan Sofitel hôtel ivoire pour soutenir l’IDA-21 prévue en décembre 2024 à Abidjan.

Selon le rapport final, l’Accord d’Abidjan est un appel urgent aux gouvernements du G20 pour qu'ils augmentent leurs contributions à l'IDA qui est le fonds de la Banque mondiale destiné à aider à sortir de la pauvreté 77 des nations en développement du monde, dont nombreux se trouvent en Afrique subsaharienne.

Au cours de l'Assemblée, plusieurs nouvelles initiatives ont été annoncées pour faire progresser le développement sur le continent, y compris plusieurs annonces en faveur de Gavi (l’Alliance du vaccin). Les pays africains ont franchi la barre des 100 millions de dollars de cofinancement versés à Gavi pour la deuxième année consécutive. Dans le cadre de ce total, il a été annoncé que la Côte d'Ivoire, pays hôte de l'AED, a contribué à hauteur de 9,9 millions de dollars de cofinancement à Gavi pour 2024. Et pour étendre la livraison de vaccins aux communautés rurales de Côte d'Ivoire, Zipline, une société de services de livraison par drone, a annoncé qu'elle étendait son partenariat avec Gavi, d'une valeur de 500 000 dollars.

Au cours de l'assemblée, des entreprises, notamment Energea et Hecate Energy qui s'associent pour construire des installations solaires à grande échelle en Afrique, ont annoncé des investissements. Energea s’engage à fournir des fonds d'investissement tandis que Hecate promet d’apporter son expertise en s'appuyant sur le succès des projets en cours de développement en Afrique du Sud, au Mozambique, en Sierra Leone et en Algérie, dans le but d'alimenter de l'énergie solaire à des millions de foyers et d'entreprises en Afrique.

Dans le secteur culturel, Global Citizen et le Center for Music Ecosystems collaboreront à la production et à la diffusion d'études originales visant à justifier l'investissement dans les économies créatives, l’industrie de l'événementiel et concerts en Afrique. L'une des propositions sera l'accès gratuit à des recherches approfondies, permettant aux gouvernements de prendre des décisions sur ces investissements en connaissance de cause.