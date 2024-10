Cote d'Ivoire: Trésor public - 89,58 milliards de Fcfa mobilisés au premier semestre 2024

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique a fait le 11 octobre 2024, à la rotonde de la cité Financière à Abidjan-Plateau son bilan du premier semestre au titre de la gestion 2024. A appris allafrica.com de sources officielles.

A fin septembre 2024, le Trésor public a mobilisé 89,58 milliards de Fcfa au titre des recettes non fiscales, sur une prévision annuelle de 115, 81 milliards de F cfa, soit un taux de réalisation à mi-parcours de 77, 82%. Il s’est aussi réjoui du respect des indicateurs de paiement des dépenses avec le règlement de 262, 58 milliards de Fcfa au titre de la dette fournisseurs.

En dehors de ces chiffres qui concernent la gestion sur les 9 premiers mois de l’année 2024, Ahoussi Arthur, directeur général a présenté les actions majeures réalisées lors de ses 100 premiers jours à la tête de l’Institution.

Ainsi, sur 41 activités planifiées, 39 ont réalisées, soit un taux de réalisation de 95,12%. Les activités planifiées et réalisées portent notamment sur la connexion, à 50%, de l’administration centrale et des Établissements publics nationaux (Epn) à la plateforme digitale TrésorPay-TrésorMoney, l’apurement, à 86, 51%, dans les délais requis, des restes à payer au titre du règlement des créances des fournisseurs de l’État, notamment les Pme et Tpe.

Ainsi que sur la mise en place d’un cadre permanent d’échanges avec les directions générales du budget, des Impôts, des Douanes, des marchés publics, et des financements.

« Au regard de ces résultats qui dénotent l’exécution optimale des orientations du gouvernement et la bonne tenue des engagements vis-à-vis de nos Parties Intéressées Pertinentes, je voudrais vous exprimer mon satisfécit et vous inviter à garder le cap de la performance dans la réalisation de nos missions », a indiqué Ahoussi Arthur.

Il a également exhorté l’ensemble de ses collaborateurs à poursuivre les efforts pour être toujours à la hauteur de la confiance du ministre des finances et du Budget, Adama Coulibaly à l’égard du Trésor Public.

Les résultats enregistrés au 30 septembre 2024 donnent, à en croire le directeur général, une assurance raisonnable que le système de management Intégré du Trésor public est approprié, efficace et en adéquation avec la nouvelle stratégie institutionnelle.

Toutefois, au regard des engagements et défis à relever à brève échéance, les agents du Trésor Public ont été invités par leur premier responsable à capitaliser les acquis et renforcer les efforts sur des activités majeures. Il s'agit de la mobilisation optimale des ressources, le règlement à bonne date des dépenses publiques et la gestion efficace de la relation client. Toute chose qui contribuera à faire du Trésor public une administration excellente et Intègre au service du citoyen et des parties prenantes.