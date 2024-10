Sénégal: DP World dévoile les premiers ouvrages du port de Ndayane

Ndayane — Le groupe DP World a présenté à la presse les tout premiers ouvrages du port qu'il va construire à Ndayane, un village situé dans le département de Mbour, dans l'ouest du Sénégal.

Une digue de protection de 565 mètres contre l'érosion côtière est l'un des ouvrages ayant émergé pour le moment des terres de Ndayane, un village situé dans une zone rongée par l'océan Atlantique.

"Ces travaux préliminaires vont servir de plateforme pour construire le terminal à conteneurs et le quai" qui vont constituer le futur port, a expliqué David Gruar, l'ingénieur dirigeant le projet d'infrastructure portuaire de Ndayane pour DP World.

Les premiers ouvrages ont été construits en un an, a-t-il dit, précisant que les travaux ont été interrompus par la saison des pluies. "Le restant des travaux va se poursuivre [...] Nous sommes fiers et ravis de présenter ces premières réalisations", a poursuivi M. Gruar en présence de responsables de DP World.

Selon ces derniers, le démarrage proprement dit des travaux aura lieu avant la fin de cette année. "Tous les matériaux utilisés dans la construction de la digue proviennent des carrières du Sénégal. Les pierres noires que vous voyez sont du basalte disponible à Ngoundiane. Les autres pierres utilisées proviennent aussi des carrières du pays", a souligné l'ingénieur Modou Ndiaye, employé par DP World pour la construction du port.

Cette infrastructure sera assez bien équipée pour recevoir les plus grands porte-conteneurs du monde, selon la société portuaire. Ses ingénieurs ont aménagé une voie de déviation des eaux de pluie, de 575 mètres de long, ce qui, selon eux, met les maisons situées près du chantier à l'abri de l'érosion côtière et du ravinement causé par les eaux de pluie.

DP World assure vouloir protéger Ndayane et Toubab Dialao, un autre village de la zone, de l'érosion côtière. L'entreprise portuaire dit chercher en même temps à protéger les aires marines de la zone, celle de la plage de Somone surtout.

Ses dirigeants affirment mener des concertations avec les populations de Diass, Toubab Dialao, Yenne et Popenguine, avec les autorités locales aussi, pour tenir compte de leurs préoccupations et assurer une bonne exécution des travaux du port. De même veulent-ils tenir compte des intérêts des pêcheurs et des agriculteurs locaux.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, le président-directeur général du groupe DP World, a annoncé, le 13 septembre dernier, à Dakar, le démarrage imminent de la construction du port multifonction de Ndayane.

L'État du Sénégal a procédé en 2022 au lancement de travaux préliminaires de ce port, à environ 70 kilomètres de Dakar. Cette infrastructure va servir à décongestionner le Port autonome de Dakar.

Le groupe DP World opère au Sénégal depuis seize ans. "Lorsque nous avons commencé au Sénégal, nous n'avions pas plus de 200 conteneurs par an. Aujourd'hui, nous en traitons plus de 800.000 par an", avait signalé Sultan Ahmed Bin Sulayem.

Selon lui, DP World va construire un parc industriel à côté du port de Ndayane. Ce sera à l'image de ce que le groupe portuaire a fait à Dubaï, sa terre natale, au Royaume-Uni et "dans de nombreux autres pays", avait-il dit en parlant du même parc industriel.