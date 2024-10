Gabon: Mon point de vue sur le climat social au Gabon et dans les entreprises après la prise de pouvoir par Oligui Nguema

La prise de pouvoir par SEM Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon marque un tournant historique qui a capté l'attention tant sur le plan national qu'international. Ce coup d'État, baptisé par ses instigateurs comme une "Libération", est vu par une grande partie de la population gabonaise comme une opportunité pour un nouveau départ.

Les acclamations et la ferveur populaire qui ont suivi cet événement révèlent un profond désir de renouveau, reflétant des décennies de frustrations accumulées face à une gestion perçue comme inefficace, corrompue et répressive. Aujourd'hui, la société gabonaise, en particulier le milieu professionnel, est à un carrefour où des attentes élevées côtoient des incertitudes, faisant de cette transition un moment charnière dans la quête d'une meilleure gouvernance et d'une justice sociale restaurée.

Contexte et attentes

Le régime d'Ali Bongo, au pouvoir depuis plusieurs années, avait été sévèrement critiqué pour sa gestion des affaires publiques. Les accusations de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance, et de répression des libertés fondamentales ont marqué son administration. Cette situation a nourri un climat de méfiance généralisée au sein des institutions et de la société civile. Dans ce contexte de stagnation, l'avènement d'un nouveau leadership a ravivé l'espoir d'une réforme en profondeur des structures socio-économiques du pays.

%

Les Gabonais aspirent à une réorganisation du tissu économique, avec un accent sur la transparence, la justice sociale et une meilleure redistribution des ressources nationales. Les travailleurs, quant à eux, espèrent des conditions de travail plus justes, où le mérite et l'égalité des chances supplantent les pratiques clientélistes. Les attentes sont énormes et vont au-delà du simple changement de leadership : c'est une transformation structurelle que la majorité espère.

Impacts sur le climat de travail

Le climat de travail au Gabon est profondément influencé par cette nouvelle ère politique. La transition pourrait avoir des répercussions importantes sur plusieurs secteurs de l'économie. D'un côté, le changement de régime ouvre la voie à de nouvelles politiques économiques, susceptibles d'encourager les investissements étrangers, stimuler la création d'emplois et revitaliser les secteurs clés comme les mines, le bois, et le secteur pétrolier.

Les employés, qui ont été témoins de la stagnation et du manque de perspectives sous l'ancien régime, nourrissent l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de travail. D'un autre côté, l'incertitude politique qui accompagne une telle transition pourrait entraîner des perturbations temporaires. La réorganisation des administrations, les changements de direction dans certaines entreprises publiques ou privées, et la mise en place de nouvelles stratégies managériales pourraient générer des tensions et de l'anxiété chez les employés, en particulier ceux qui craignent pour la sécurité de leur emploi. De plus, la lenteur ou l'absence de résultats tangibles dans la mise en oeuvre des réformes pourrait accroître le mécontentement social.

Enjeux de la gouvernance

Le nouveau régime fait face à un défi considérable en matière de gouvernance, et il est impératif d'instaurer une approche inclusive et participative pour répondre aux aspirations de la population. Les malaises longtemps étouffés dans des entreprises majeures telles que COMILOG, SMAG, et SATRAM... ainsi que dans le secteur public, refont surface. Les frustrations accumulées au fil des années, en raison d'un manque de transparence, de la répression des revendications sociales et de la marginalisation des employés dans les processus décisionnels, doivent être adressées de manière prioritaire.

Pour que la transition soit véritablement bénéfique, il est crucial que les employés et les syndicats soient pleinement intégrés dans les discussions sur l'avenir des entreprises et du secteur public.

La mise en place d'un dialogue social ouvert, où les problèmes hérités du passé sont résolus de manière transparente, sera essentielle pour restaurer la confiance. Le gouvernement doit également veiller à ce que les acteurs clés, y compris ceux encore en poste dans ces entreprises et les institutions publiques, soient prêts à s'engager dans une nouvelle dynamique de gouvernance basée sur l'intégrité et l'équité. C'est seulement à travers une gestion partagée, une meilleure répartition des ressources et une responsabilisation accrue des gestionnaires que le Gabon pourra bâtir un avenir économique et social plus prometteur.

En conclusion, le changement de leadership au Gabon ouvre une période de grandes attentes mais aussi de défis considérables. La capacité du nouveau gouvernement à répondre aux aspirations sociales et économiques déterminera la stabilité du pays dans les années à venir. La société gabonaise, et en particulier le monde professionnel, est à la croisée des chemins, où l'aspiration à un avenir meilleur doit être conciliée avec les réalités complexes de la gouvernance et du développement économique. Seul un engagement ferme en faveur de la justice sociale, de la transparence et de l'inclusivité permettra de faire de cette transition une réussite durable.

Joscelain LEBAMA 8

Secrétaire général du syndicat

des travailleurs des industries minières