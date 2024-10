Togo: L'ESA (Togo) et l'Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau de l'Université d'Abomey Calavi (Bénin) désormais liées par un partenariat

Dans sa recherche de l'excellence et des meilleures opportunités de formation pour ses apprenants, l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) continue de nouer des partenariats. Dernier de ces partenariats, c'est celui signé ce Vendredi 11 Octobre 2024 avec l'Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau de l'Université d'Abomey Calavi. Ceci, après un accord-cadre de coopération liant ESA et l'Université d'Abomey Calavi.

Il s'agit donc avec l'ED-SAE d'une convention spécifique. « Après l'accord-cadre de coopération avec l'Université d'Abomey Calavi, l'ESA signe aujourd'hui une convention spécifique avec l'Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau. Vous savez très bien que les Ecoles doctorales dans les universités portent la recherche au sommet. Ce sont là les organes d'innovation et de développement. Et vous savez également que l'ESA est engagée dans le sens de la qualité de la formation donnée à nos apprenants.

Donc la diversification des opportunités de recherche et d'expérimentation et d'innovation données aux apprenants de l'ESA garantit toujours l'excellence de ce que nous faisons à l'ESA. C'est pour cela que nous signons cette convention », a expliqué le président du Conseil scientifique de l'ESA, Professeur Octave NICOUE-BROOHM, suite à cette signature de partenariat. C'est donc un partenariat qui devra apporter beaucoup aux apprenants des différentes nationalités présentes à l'ESA à en croire le président Directeur fondateur, Dr Charles BIRREGAH.

D'après celui-ci, « le partenariat scellé avec l'Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau de l'Université d'Abomey Calavi est un partenariat qui va ouvrir de grandes portes pour nos étudiants de l'ESA. Quel que soit la filière qu'ils font, on va les utiliser à continuer la recherche dans le domaine agronomique, agricole et de l'eau, pour orienter nos jeunes vers les métiers de l'agriculture, de l'eau dont nos économies ont besoin.

Voilà pourquoi nous avons scellé ce partenariat. Pourquoi au niveau doctoral, c'est pour la recherche, parce que la recherche dans le domaine agricole débouche sur des innovations qui peuvent profiter à nos paysans, à notre économie, parce que nous sommes une économie essentiellement agricole, donc nous avons fait ce partenariat pour développer la recherche agronomique ensemble avec l'Université d'Abomey Calavi et permettre à nos étudiants de pouvoir faire de la recherche et comme ça, l'emploi est garanti. Il n'y a pas de chômage, c'est un secteur aujourd'hui, où, si vous faite un peu d'effort, vous pouvez facilement vous installer en tant qu'entrepreneur agricole. Donc, voilà l'objectif visé par ce partenariat qui va profiter pas seulement aux Togolais, mais aux 35 nationalités africaines qui sont chez nous ».

Des opportunités que confirment le partenaire béninois par la voix de son Directeur, Professeur Marcel HOUINATO. « Ce partenariat nous permettra de partager nos expériences en matière d'enseignement et co-produire des activités de recherche et co-construire des activités de développement », a-t-il indiqué avant de poursuivre, « c'est une coopération, c'est du gagnant-gagnant. Nous avons besoin de l'expertise de l'Ecole Supérieure des Affaires, nous savons produire, nous enseignons mais la recherche de financement et aussi l'industrialisation des produits, nous ne sommes pas assez outillés pour.

ESA a déjà cette expertise, cette expérience qu'elle pourrait mettre à notre disposition et ce serait gagnant-gagnant pour nos deux institutions ». Et pour ce qui est de ce type de partenariat qui réunit un public (ED-SAE) et un privé (ESA), précise-t-il, « en tant que citoyen béninois et les textes de la République au Bénin reconnaissent ce que nous appelons les trois P (Partenariat Public-Privé). Donc, il y a déjà beaucoup de textes qui encadrent la coopération entre le privé et le public, ce n'est pas nouveau, le terrain est assaini, balisé. Nous allons travailler la main dans la main ».

Sur les conditions pour bénéficier de ce partenariat, suivant les explications de Dr BIRREGAH, il faut « un Master professionnel chez nous (à ESA, ndlr), ils ont des équivalences qu'ils peuvent vous donner pour que vous puissiez avoir les prérequis pour pouvoir faire le Doctorat. Toutes les filières présentes à l'ESA peuvent faire le Doctorat à Abomey-Calavi. Il y aura des passerelles qu'on va faire pour qu'ils aient des formations en matières de recherche, des formations en matière d'agronomie et déboucher sur une thèse, un Doctorat en Agronomie et dans les métiers de l'environnement ».

Pour information, ESA est donc la seule école supérieure togolaise à signer ce type de partenariat avec l'ED-SAE d'Abomey Calavi. Il est attendu des parties, une formation académique dans le cycle doctoral, des échanges et mobilité des enseignants, des échanges et mobilité des étudiants, la co-direction des thèses de doctorat, la co-diplomation, la co-tutelle, la formation des formateurs, l'élaboration et la réalisation de projets de recherche et d'appui au développement, des échanges d'informations scientifiques et de publications, l'organisation d'évènementiels scientifiques et la recherche de financements, entre autres.

Et particulièrement, l'ESA pourrait jouir d'un accompagnement des activités de formation, dans les domaines des Sciences et Techniques de Production Végétale, Sciences et Techniques de Production Animale, Nutrition Humaine, Sciences et Technologies alimentaires, Economie, Socio-anthropologie et Communication pour le développement rural, l'Aménagement et gestion des ressources naturelles et la Biométrie.