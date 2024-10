Togo: Une vision pour l'avenir de l'agriculture

Le Togo renforce son engagement envers la modernisation de son secteur agricole avec la signature, ce jour, d'un accord de financement d'un montant de 16,4 milliards de FCFA avec la Banque Africaine de Développement (BAD).

Cet accord traduit l'excellence des relations de coopération entre la BAD et la République Togolaise, et marque une étape clé dans l'accompagnement des efforts du gouvernement pour faire de l'agriculture un moteur de croissance inclusive et de création d'emplois.

Le financement soutiendra la phase II du Projet de Transformation Agro-Alimentaire du Togo (PTA-Togo), l'un des piliers stratégiques de la Feuille de Route Gouvernementale Togo 2025. Ce projet vise à moderniser l'agriculture et à encourager sa transformation industrielle, offrant ainsi des opportunités d'entrepreneuriat aux jeunes et aux femmes, tout en renforçant la sécurité alimentaire du pays.

La phase I du PTA-Togo a permis des avancées significatives, notamment la mobilisation de 11 100 hectares répartis dans 31 zones d'aménagements agricoles planifiées (ZAAP) et la construction de 7 centres de transformation agricole (CTA). Ces infrastructures ont non seulement amélioré la productivité agricole, mais aussi réduit les pertes post-récoltes, augmentant ainsi les revenus des agriculteurs togolais.

La phase II de ce projet se concentrera sur le renforcement des acquis de la première phase et sur l'extension des zones de transformation agro-alimentaire. Elle prévoit notamment la construction d'un parc agro-industriel moderne, équipé d'infrastructures de pointe comme la voirie, les réseaux d'eau et d'électricité, ainsi qu'une fibre optique pour attirer des entreprises agro-industrielles.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l'Economie et des Finances, Essowé Georges Barcola, a réaffirmé son engagement à assurer une utilisation efficace et transparente de ce financement.

Un mécanisme de suivi et des revues périodiques seront mis en place pour garantir que les fonds soient utilisés de manière optimale au profit des populations togolaises.

Le Togo réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre les réformes et initiatives qui visent à faire de l'agriculture une industrie compétitive et durable, tout en consolidant son rôle de hub logistique et de service dans la sous-région.