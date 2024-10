Madagascar: Ankorondrano - Un centre d'accompagnement pour les jeunes filles

Un espace dédié à l'épanouissement et à l'autonomisation des jeunes, notamment des adolescentes et des jeunes filles, est ouvert à Ankorondrano. Il s'agit du plus grand quartier général des jeunes à Madagascar.

La capacité des filles à devenir actrices du changement social sera renforcée. Un centre d'accompagnement et de formation, leur permettant d'accéder aux ressources nécessaires pour réaliser leur plein potentiel, a vu le jour à Ankorondrano. Il s'agit d'un espace qui vise à encadrer et promouvoir la jeunesse, en particulier les filles, en leur offrant des opportunités d'apprentissage, de formation et d'échanges, gratuitement.

Ce quartier dispose d'un coin de santé pour promouvoir la santé des jeunes et prévenir les grossesses précoces ainsi que les maladies sexuellement transmissibles. « Des professionnels de santé, des psychologues sont là pour les écouter, pour les prendre en charge. Les questions qu'elles n'osent pas aborder en famille, elles peuvent les partager ici. Tout restera un secret médical», a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha.

C'était hier, lors de la cérémonie d'inauguration de ce quartier général, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la fille qui se déroule à Antananarivo, hier et aujourd'hui, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Royaume de Norvège.

Partenariat

Cet espace abrite, en outre, une bibliothèque disposant de plusieurs livres, un espace de recherche équipé d'ordinateurs et de connexion Internet, un espace de loisirs, un coin de rencontre pour les jeunes qui souhaitent entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, une salle d'exposition des produits des jeunes entrepreneurs, un jardin potager éducatif, ainsi qu'une imprimante pour l'impression des curriculum vitae et des lettres de demande.

Cet espace a vu le jour grâce au partenariat du gouvernement malgache avec l'UNFPA et l'OIT. « La couche la plus vulnérable, ce sont les jeunes filles. Que ces jeunes aient un endroit, une plateforme où elles puissent avoir de l'espoir, réaliser leurs rêves et faire en sorte qu'elles sortent des rues pour se retrouver dans un environnement constructif qui leur permettra de se reconstruire», confie Josiane Yaguibou, coordonnatrice résidente p.i. du Système des Nations Unies et représentante résidente de l'UNFPA à Madagascar.

À Madagascar, de nombreuses adolescentes se trouvent confrontées aux violences basées sur le genre, aux mariages précoces et aux grossesses précoces ou non désirées, entravant ainsi leur développement et leur accès à un avenir prospère.