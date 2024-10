Afrique: CAN 2025 / Barea - Scorpions, dos à dos

Madagascar et la Gambie se sont neutralisés un partout hier à Casablanca, au Maroc. Les Scorpions ont marqué le but de l'égalisation dans le temps additionnel.

Tout près de la victoire. Déçu, le coach Romuald Rakotondrabe s'est écroulé après le but de l'égalisation des Gambiens à la toute dernière minute. Madagascar a été à deux doigts de sa toute première victoire.

Les Barea ont été tenus en échec un partout par les Scorpions hier au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc. Ce match compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Les hommes du coach Rôrô ont maîtrisé la situation durant la première période. Ils ont subi, mais ils ont mené durant la deuxième mi-temps. Les Scorpions ont pu égaliser dans le temps additionnel.

Les Barea ont eu au moins deux occasions en première période. Entre autres, la passe en profondeur de Ryan Raveloson pour El Hadari, qui s'est échappé dans l'axe, mais le portier Jarju a attrapé la balle après une belle sortie (32e). La frappe du milieu de l'AJ Auxerre a par la suite frôlé la transversale gambienne (34e). Le milieu du Swift Esperange, Clément Couturier, a ouvert la marque dans le temps additionnel de la première période.

Il a repris à la volée et en puissance un ballon dégagé de la tête par Caddy Warren en duel aérien dans la surface (46e). Les Gambiens ont nettement dominé au retour des vestiaires, avec des attaques incessantes et étouffantes. Les protégés du coach nord-irlandais Johnny McKinstry ont échoué aux derniers gestes. Ils ont raté à plusieurs reprises le cadre.

Même erreur

Le portier Sonny Laiton a lui aussi pu arrêter les tirs de Fadera ou Minteh. Le score était encore de 1 à 0 à la fin des 90 minutes réglementaires. Le temps additionnel a été de cinq minutes. Le but de l'égalisation des Scorpions a été un centre de Yakumba Minteh. La balle est passée entre Abdouili Ceesay et Sonny Laiton (90e +7). Ryan a encore marqué un deuxième but en récupérant le coup franc lancé par Marco Ilaimaharitra et repoussé par le mur. L'arbitre central ougandais Chelanget Sabila a validé le but en montrant le point du centre, tandis que le juge de touche a levé le drapeau pour une position de hors-jeu.

La Fédération malgache de football a déposé une réserve à la CAF sur ce cas. Le même scénario de but encaissé au dernier moment s'est reproduit. Le premier contre le Ghana lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde en novembre. Il y avait le but de la victoire des Black Stars à la dernière minute (1-0). Pareil pour le but de l'égalisation des Coelacanthes lors de la 2e journée (1-1) en septembre, comptant pour la qualification à la CAN.

La Gambie a enregistré vingt-deux tirs contre sept pour les Barea, dont six cadrés contre trois. Les Scorpions ont eu 62 % de possession de balle. Au classement provisoire après ce match, Madagascar reste à la traîne derrière la Tunisie, la Gambie et les Comores. La Tunisie et les Comores ont joué leur match pour la troisième journée tard hier soir. Madagascar jouera en match retour contre la Gambie lundi, comptant pour la quatrième journée, au stade El Abdi El Jadida au Maroc, à 17 heures.