Madagascar: Science Hack Day 2024 - L'Intelligence artificielle au menu de l'ouverture de la 10e édition

Ouverture, hier, de l'édition 2024 du Science Hack Day, un événement ouvert aux scientifiques, geeks, concepteurs, codeurs, et tout autre passionné de sciences et de technologie, et consiste à réunir sur un même site les participants, lesquels devront développer pendant 48 heures non-stop, un projet innovant mettant en avant la science et la technologie. Organisé par le Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CIDST), le Science Hack Day en est cette année à sa dixième édition.

La cérémonie d'ouverture d'hier à l'Akademia Malagasy de Tsimbazaza a été marquée par la tenue d'une table ronde mettant au coeur des attentions l'Intelligence Artificielle (IA). « L'IA est-elle une opportunité ou une menace pour la recherche et le développement à Madagascar » ? Tel était alors le thème, sous forme de question, au centre des discussions auxquelles ont participé d'éminents chercheurs enseignants et enseignants chercheurs ainsi que des spécialistes du domaine des sciences et technologies.

Le Science Hack Day s'étalera du 11 au 13 octobre 2024.