Madagascar: Andry Rajoelina - 22 camions citernes, 3 forages et 3 stations d'eau pour résoudre les problèmes d'eau

Plusieurs projets structurants vont être mis en oeuvre en collaboration avec la Banque mondiale.

Deux heures

C'est la durée de la réunion de travail entre le Président Andry Rajoelina et une délégation de la Banque mondiale dirigée par son Représentant Résident à Madagascar Atou Seck. Outre le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène Lalaina Andrianamelasoa, et le Directeur général de la JIRAMA Ron Weiss, des spécialistes en eau et des économistes ont également assisté à la séance.

Pendant la période d'étiage, le niveau des eaux diminue largement. Ceci provoque une réduction de la capacité opérationnelle de la station d'Andekaleka (entre 40% à 50% seulement : ndlr) et entraîne une baisse considérable de la production. Selon le ministre de l'Eau, cette situation est aussi à l'origine des troubles de la capacité de production en électricité qui sévit dans plusieurs quartiers au niveau du Réseau Interconnecté d'Antananarivo.

Face aux problèmes d'approvisionnement en eau auxquels la population tananarivienne fait face actuellement, le Chef de l'Etat décide de faire appel aux Partenaires techniques et financiers. En l'occurrence la Banque mondiale qui va appuyer toutes les initiatives du gouvernement Malagasy visant à résoudre ce problème, en octroyant un financement d'un montant de 220 millions de dollars. Cette somme servira non seulement à Tana mais aussi dans d'autres grandes villes dont Antsiranana, Mahajanga, Antsirabe, Fianarantsoa, Mananjary et Manakara.

Le problème d'approvisionnement en eau sera définitivement résolu d'ici un an, a déclaré le président Andry Rajoelina à la fin de la rencontre. A l'entendre, les tananariviens ne seront plus confrontés aux mêmes problèmes lors de l'étiage à l'année prochaine. Pour y parvenir, plusieurs solutions à court terme, à moyen terme et à long terme vont être mises en oeuvre. Actuellement, 150 bonbonnes d'eau ont été installées dans plusieurs quartiers. Les 8 camions de la JIRAMA ne sont pas suffisants pour assurer l'approvisionnement.

Grâce à la décision prise en Conseil des ministres, l'Etat a mobilisé 10 autres camions citernes. Le locataire d'Iavoloha d'annoncer que la Banque mondiale a aussi offert 4 nouveaux camions-citernes capables d'approvisionner 20m3 et 10m3 d'eau. Ces nouveaux matériels sont déjà à Toamasina et seront opérationnels à Tana dès ce mardi. Au total donc, 22 camions citernes assureront l'approvisionnement des 150 bonbonnes à Tana.

Continuité. La mise en place de 3 forages d'une capacité de production journalière de 2 400 m3 à Ampiriky, Laniera et Ankadivoribe, figure aussi parmi les solutions à court terme. Il serait aussi question de réparer les forages actuellement hors d'usage. En outre, le président Andry Rajoelina a également annoncé l'installation de groupes électrogènes au niveau des stations de pompage, pour assurer la continuité des services d'approvisionnement en eau pendant les coupures d'électricité. Les stations de pompage à Faralaza, Andranoro, Ambodimita, Ivato, Laniera, Ankadindratombo, Bemasoandro, Nanisana, Iavoloha et Ankadivoribe sont concernés par cette décision.

Pour ce qui est des solutions à long terme, le Chef de l'Etat a annoncé la construction de 3 nouveaux stations d'eau dont une station de traitement d'eau à Ambohitrimanjaka d'une capacité de production de 30 000m3 par jour, une station de traitement d'eau à Amoronankona d'une capacité journalière de 50 000m3 à 60 000m3, ainsi que d'une nouvelle station de pompage à Mandroseza produisant 10 000m3 par jour. Ce dernier projet figure dans le programme Tana Water III qui sera réalisé avec la collaboration de la Banque mondiale.

Innovation. Outre ces projets structurants, le président de la République a aussi laissé entendre que des travaux d'innovation et de réhabilitation vont être réalisés au niveau des infrastructures déjà existantes pour améliorer la production. Entre autres, au niveau de la station de production d'eau à Ankadivoribe produisant 5280m3 par jour destinée à approvisionner la partie Sud de Tana, la station de production d'eau de Faralaza, du côté de Sabotsy Namehana qui produira 13 640m3 par jour pour approvisionner la partie Nord et Ouest de la capitale, ainsi que la station de production d'eau de Vontovorona qui produira 6000m3 par jour destinée à renforcer la distribution d'eau dans la partie Sud-Ouest.

Toutes ces infrastructures sont destinées à combler les 100 000m3 de déficit en eau à Antananarivo, a expliqué le Chef de l'Etat. Actuellement, la demande en eau à Antananarivo est de 320 000m³ par jour. La rénovation de 78km de conduites d'eau figure aussi dans les initiatives annoncées hier par le président Andry Rajoelina. Tout cela dans l'objectif de mettre fin définitivement aux problèmes d'approvisionnement en eau. En marge de la rencontre, le ministre de l'Eau Lalaina Andrianamelasoa a réitéré que les difficultés actuelles sont surtout dues à la vétusté des équipements.

Selon une étude menée par la Banque mondiale, 20% de la production d'eau est perdue en raison de la vétusté et des dommages subis par les canalisations. Tout en soulignant le leadership du Chef de l'Etat, ce dernier de rappeler que c'est la première fois qu'un dirigeant a l'audace de s'attaquer au fond du problème en apportant des solutions innovantes.

Depuis hier, les membres du gouvernement sont présents au front pour mener le combat contre le manque d'eau à Tana. Dès 7h du matin, Lalaina Andrianamelasoa accompagné de quelques ministres étaient présents à Andohan'i Mandroseza pour superviser le départ des camions citernes qui assurent l'approvisionnement des quartiers. Le ministre de l'Eau a tenu à démontrer que c'est de l'Eau potable bien traité que l'on achemine vers les ménages.