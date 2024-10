Madagascar: Programme MASE - Renforcement de la sécurité maritime, pour faciliter les échanges

Le Programme de sécurité maritime (MASE) a joué un rôle clé dans la transformation de la gestion des côtes malgaches, selon les acteurs dans ce secteur d'activité. En effet, grâce à un renforcement des capacités locales, Madagascar peut mieux protéger ses zones maritimes des menaces de piraterie et des activités illicites, assurant ainsi la sécurité des communautés dépendant de la pêche et du commerce maritime.

Cette initiative a non seulement réduit les risques pour les échanges maritimes, mais elle contribue également à stabiliser l'économie locale. Soutenu par le Programme indicatif régional (PIR) financé par l'Union européenne et coordonné par le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) à travers le Bureau d'appui à la coopération extérieure (BACE), le Programme MASE est un pilier essentiel de la stratégie de développement durable et d'intégration régionale. En facilitant l'accès aux marchés internationaux et en promouvant des investissements durables, le programme renforce la compétitivité et la résilience de Madagascar, transformant ainsi les perspectives de croissance économique pour le pays.