Madagascar: Psychologie Sportive - Dr Fabrice Lollia et Rosa Rakotozafy à la rencontre des dirigeants

Une grande première. Comment la psychologie sportive peut-elle maximiser la performance des dirigeants ? Peak Business Partner et Noro Rajaonera organisent l'événement phare de l'année : « Bootcamp : Rencontre des Dirigeants 2024 ». Cet événement se tiendra au COT Ankadikely Ilafy sous le thème : « La Rencontre des Dirigeants 2024 ». Une rencontre qui a pour objectif principal de sensibiliser les dirigeants d'entreprise aux techniques issues de la psychologie sportive et de l'entraînement mental pour optimiser leur leadership et renforcer l'efficacité de leurs équipes.

Deux intervenants tirés sur le volet animeront la rencontre. Le Dr. Fabrice Lollia, chercheur en sciences de l'information et de la communication, titulaire d'un Executive MBA et ancien athlète de haut niveau, interviendra sur l'application des principes de la psychologie sportive au leadership exécutif. Il évoquera le concept de « corporate athlete », illustrant comment les techniques de psychologie sportive peuvent être bénéfiques pour les cadres d'entreprise.

Rosa Rakotozafy, ancienne athlète de haut niveau, double championne d'Afrique du 100 m haies, olympienne et actuel Directeur général des Sports, partagera son expérience unique sur la gestion des émotions et la résilience dans les contextes sportifs et professionnels. Pour cette conférence, les intervenants soulignent les similitudes entre les pratiques des athlètes de haut niveau et les exigences du leadership exécutif.

Athlètes de haut niveau, le Dr Fabrice Lollia et Rosa Rakotozafy proposeront des outils concrets pour améliorer la résilience, la prise de décision et la performance globale des entreprises, faciliter les échanges entre dirigeants, experts et athlètes pour partager des stratégies de leadership et de résilience.