Madagascar: Programme Miary Digital - 15 000 dollars de subvention pour chacune des 43 startups sélectionnées

Ils sont créatifs. Ils sont récompensés. 43 startups opérant dans le secteur du numérique ont reçu chacune une subvention de 15 000 dollars dans le cadre du programme Miary Digital.

Ils ont reçu, hier leurs chèques durant une cérémonie qui s'est déroulée au Radisson Blu Hotel, en présence notamment de la ministre du Développement numérique des Postes et des Télécommunications, Stéphanie Delmotte, des représentants du ministère de l'Économie et des Finances et de Sagita Muco, spécialiste principale en secteur privé du projet PIC de la Banque mondiale.

Première cohorte

Cette subvention non remboursable sera en tout cas d'une importance capitale pour les startups bénéficiaires dans la mesure où les fonds leur permettront de concrétiser des projets innovants. Cette première cohorte s'est notamment distinguée par la diversité des projets portés par les startups, couvrant des secteurs stratégiques comme l'EdTech, l'e-commerce, la Fintech, le Gaming, ou encore l'Agritech et bien d'autres domaines prometteurs.

Outre le fait d'offrir aux jeunes la possibilité d'appliquer leur savoir-faire, cette initiative représente une étape cruciale dans le processus de digitalisation du pays. Notons que Miary Digital est une initiative du gouvernement malgache, via le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) pour promouvoir l'innovation en entrepreneuriat numérique. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à créer des opportunités d'emploi et à contribuer à la croissance économique du pays, en soutenant les jeunes entrepreneurs du secteur numérique.

Incubation

La mise en oeuvre du projet s'est faite en partenariat avec des incubateurs de renom tels que Zafy Tody, NextA et Orange Digital Center. Les 43 gagnants ont été sélectionnés après un appel d'offres à projets national qui a suscité un grand intérêt avec 271 candidatures reçues. 47 startups ont été, par la suite, rigoureusement sélectionnées tout au long d'un programme intensif d'incubation de 12 mois.

Elles ont bénéficié de formations pointues dans divers domaines comme l'entrepreneuriat numérique, l'élaboration de business plan, le gestion de projet, les finances d'entreprises et le marketing, tout en étant évaluées techniquement et financièrement par des experts internationaux. Au bout du processus, 43 startups ont été retenues pour recevoir la subvention non remboursable de 15 000 dollars chacune afin de concrétiser leurs projets innovants.