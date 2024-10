Madagascar: Abdulah Marson Moustapha - « Tous les jeunes ont le droit de s'épanouir et de développer leur plein potentiel »

Le plus grand Quartier Général des jeunes à Madagascar a été inauguré hier. Ouvert six jours sur sept, ce nouvel espace permet de trouver des solutions et des réponses concrètes à leurs besoins.

Une vision accompagnée d'action qui est devenue une réalisation

Le « Quartier Général Tanora » (Quartier Général des jeunes) à Ankorondrano a été inauguré officiellement hier. C'est un local qui peut accueillir une centaine de personnes à peu près, rempli de nombreuses activités et destiné aux jeunes malgaches sans aucune distinction. On peut y trouver une bibliothèque virtuelle et physique, le coin des jeunes entrepreneurs où certains peuvent exposer leurs produits et en même temps interagir avec tous les acteurs et clients potentiels du marché, un espace loisirs et de détente, des jeux de société afin de fournir aux jeunes des activités ludiques et éducatives.

« La recherche d'emploi figure parmi les obstacles auxquels les jeunes doivent continuellement faire face. Afin de les aider dans leurs démarches, une imprimante est mise à leur disposition afin qu'ils puissent imprimer gratuitement leur CV et leur lettre de motivation. Tous les jeunes qu'ils soient du Nord au Sud ou de l'Est à l'Ouest ont le droit de s'épanouir et de développer leur plein potentiel », a déclaré Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports lorsqu'il a mis en avant les avantages d'une telle infrastructure pour les jeunes.

Parmi les infrastructures qui ont été inaugurées la veille, il y a aussi le « coin santé des jeunes », un bâtiment qui se trouve dans l'enceinte même de ce QG. Ceci étant fait afin de permettre aux jeunes de bénéficier de conseils avisés des professionnels de la santé, que ce soit en matière de méthode contraceptive ou de prévention de la grossesse précoce. Un psychologue est aussi disponible afin de recevoir les jeunes, leur fournir une assistance et leur offrir ses services, tout cela en toute confidentialité, rassure Abdulah Marson Moustapha.

Autonomisation

La mise en place de cette nouvelle infrastructure fraîchement inaugurée résulte d'un bel élan de solidarité entre le ministère et ses partenaires avec l'appui de l'UNFPA, de l'OIT et de la Norvège. Le ministre Abdulah Marson Moustapha n'a pas manqué d'adresser ses vifs remerciements pour leurs contributions. Cette inauguration a également été effectuée dans le cadre de la célébration de la Journée des jeunes filles.

« L'un des piliers fondamentaux de l'UNFPA est l'autonomisation de la jeunesse. C'est le moment de réitérer tous ces engagements parce que parmi les jeunes, la couche la plus vulnérable ce sont les jeunes filles. Il fallait vraiment à cette occasion pouvoir non seulement relever ces défis, réengager les partenaires et le Système des Nations Unies pour faire en sorte que les jeunes aient un endroit et une plateforme où ils peuvent avoir de l'espoir pour réaliser leurs rêves et qu'ils soient dans un environnement constructif », selon Josiane Yaguibou, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies et Représentante Résidente de l'UNFPA à Madagascar.