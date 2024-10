Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Les Comores surprennent la Tunisie, les Ivoiriens poursuivent leur sans-faute

Le champion d'Afrique fait respecter son statut

Après les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, la Côte d'Ivoire dominait la poule G avec 6 points. Les Ivoiriens ont d'abord triomphé 2-0 face à la Zambie grâce à un doublé de Jean-Philippe Krasso, puis ont battu le Tchad sur le même score, avec un but supplémentaire de Krasso et une réalisation d'Oumar Diakité.

Les Éléphants visaient une troisième victoire consécutive contre la Sierra Leone, troisième du groupe avec un seul point avant le coup d'envoi. Dès la deuxième minute, Nicolas Pépé a donné l'avantage à la Côte d'Ivoire devant le public du stade Laurent Pokou de San-Pedro. Cependant, les hommes d'Emerse Faé se sont fait rattraper juste avant la mi-temps par l'égalisation d'Alhassan Koroma (1-1). Franck Kessié a rétabli l'avantage ivoirien en seconde période avec une passe décisive de Séko Fofana à la 51e minute. L'ancien joueur de l'AC Milan a ensuite inscrit un doublé à la 75e minute, suivi d'un penalty transformé par Oumar Diakité pour sceller le quatrième but. Grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire se rapproche encore plus de la qualification pour le Maroc.

Les Comores surprennent la Tunisie

En tête de son groupe après avoir battu Madagascar (1-0) et la Gambie (2-1), la Tunisie, proche de décrocher son ticket, affrontait les Comores, qui restaient sans victoire après deux nuls lors des premières journées.

Malgré une possession de balle dépassant les 70% au stade olympique de Radès, les Aigles de Carthage n'ont pas su trouver le chemin des filets en première mi-temps. Les Tunisiens se sont heurtés à un solide bloc défensif comorien et au gardien adverse, malgré six tirs, dont trois cadrés. À la 17e minute, un centre de Sassi, qui ne trouve pas preneur, finit sur le poteau comorien. En seconde période, les Comores ont créé la surprise lorsque Rafiki Saïd, d'un tir du droit, a trompé Memiche à la 63e minute. Cela faisait plus de dix ans que la Tunisie était invaincue à domicile lors des qualifications pour la CAN.

Le Sénégal survole le Malawi

Le Sénégal a débuté la rencontre comme toute équipe désireuse de prendre sa revanche, en exerçant une forte pression dès les premières minutes. Rapidement, il est récompensé par un carton rouge pour Brighton Munthali, qui est expulsé dès la 16e minute après une faute flagrante sur Sadio Mané, parti au but. À 11 contre 10, les Lions, dominateurs, se créent plusieurs occasions et finissent par concrétiser leur avantage grâce à une belle réalisation de Pape Guèye à la 35e minute. L'ancien Marseillais, bien positionné à l'entrée de la surface malawite, reprend le ballon sans contrôle, qui finit au fond des filets après avoir touché la barre transversale.

Le Sénégal a longtemps contrôlé le match sans jamais trembler face au Malawi, mais a cruellement manqué de réalisme. Lorsque Sadio Mané trouve à nouveau l'ouverture, il est malheureusement signalé hors-jeu (62e). Toutefois, le numéro 10, tenace, finit par inscrire son 45e but en sélection avec une belle frappe du gauche à la 69e minute. Boulaya Dia, entré en jeu à la 65e minute, alourdira le score six minutes plus tard (71e). Le moment le plus marquant de la soirée reste sans doute le premier but de Nicolas Jackson en équipe nationale, célébré avec ferveur par ses coéquipiers. Il l'attendait depuis 17 sélections et marque enfin après une superbe action dans la surface, portant le score à quatre pour les Lions.

Cette victoire des Lions est logique, même si ce n'est pas le match référence espéré par Pape Thiaw et le public, face à un adversaire de faible envergure évoluant à dix. Cependant, c'est un succès qui relance la dynamique et permet à ceux qui aspirent à succéder à Cissé de marquer des points.

Le Mali assure face à la Guinée Bissau

Dans un match qui a eu du mal à se décrisper. Il a fallu la 62e minute et la réalisation d'El Bilal Touré pour que les Aigles empochent les trois points.

L'Angola bat le Niger

Après une première mi-temps où aucune équipe n'a réussi à marquer, l'Angola a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Mabululu à la 75e minute. Peu après, Milson a doublé la mise à la 85e minute, scellant ainsi le sort du match

Malgré une possession de balle inférieure, l'Angola a su capitaliser sur ses occasions, tandis que le Niger a peiné à inquiéter la défense adverse. Ce résultat renforce la position de l'Angola dans le groupe de qualification pour la CAN 2025.