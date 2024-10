Afrique: CAF CAN TotalEnergies 2025 - Mokoena, 5 étoiles face au Congo

Teboho Mokoena a été la star du match vendredi soir, alors que le milieu sud-africain a inscrit un doublé, contribuant à une victoire écrasante de 5-0 contre le Congo au stade Nelson Mandela Bay à Gqeberha (Port Elizabeth).

Lors de cette rencontre du groupe K, les Bafana Bafana accueillaient une équipe du Congo désireuse de récolter des points, mais ont été confrontés à des hôtes impitoyables, très efficaces devant le but.

Mokoena a ouvert le score avec un coup de tête précis à la 12e minute, avant d'ajouter un second but avec une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Son coéquipier des Mamelodi Sundowns, Bathusi Aubaas, a marqué le troisième but juste avant la pause, rendant la tâche encore plus difficile pour les visiteurs.

Au retour des vestiaires, les hôtes ont continué à dominer le jeu et ont été récompensés à la 52e minute lorsque Lyle Foster a inscrit le quatrième but. Iqraam Rayners a scellé la victoire historique pour les anciens champions avec un but facile suite à une erreur du gardien, portant le score à cinq sans réponse du Congo.

Ce résultat place les Sud-Africains à égalité de points avec l'Ouganda, qui occupe la première place du groupe grâce à une meilleure différence de buts.