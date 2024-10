Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La Côte d'Ivoire confirme, la Tunisie cale contre les Comores

Pour le compte de la troisième journée ce vendredi 11 octobre, la Côte d'Ivoire a obtenu une troisième victoire face à la Sierra Leone (4-1), alors que la Tunisie a été stoppée par les Comores (1-0).

Après les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, la Côte d'Ivoire était en tête de la poule G avec 6 points. Les Ivoiriens ont d'abord battu la Zambie 2-0 grâce à un doublé de Jean-Philippe Krasso puis le Tchad sur le même score avec un autre but de Jean-Philippe Krasso, et une réalisation d'Oumar Diakité.

Les Éléphants avaient bien l'intention d'enchaîner avec une troisième victoire face à la Sierra Leone, troisième de la poule avec un seul point au moment du coup d'envoi. Et dès la deuxième minute, Nicolas Pépé a donné l'avantage aux Ivoiriens devant le public du stade Laurent Pokou de San-Pedro. Les hommes de Emerse Faé sont rattrapés en fin de première période avec l'égalisation signée Alhassan Koromo (1-1).

Franck Kessié remet les pendules à l'heure en seconde période sur une passe décisive de Séko Fofana (51e). L'ancien joueur de l'AC Milan s'offre un doublé à la 75e minute. Oumar Diakite inscrit le quatrième but ivoirien sur penalty. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire a déjà un pied au Maroc.

Les Comoriens stoppent la Tunisie

La Tunisie, en tête de son groupe après avoir battu Madagascar (1-0) et la Gambie (2-1), proche de décrocher son ticket, affrontait les Comores, qui n'avaient toujours pas gagné après deux matchs nuls.

Malgré plus de 70% de possession de balle, au stade olympique de Radès, les Aigles de Carthage n'ont pas trouvé la solution pour ouvrir le score en première période. Les Tunisiens ont souvent buté sur le bloc défensif et sur le portier comorien, malgré six tirs, dont trois cadrés. À la 17e minute, un centre de Sassi ne trouve pas preneur et fini sur le poteau du portier comorien.

Finalement, les Comores surprennent la Tunisie, en manque d'inspiration, en seconde période quand Rafiki Saïd, d'une frappe croisée du droit, trompe Memmiche (63e). Voilà plus de dix ans que les Tunisiens étaient invaincus à domicile lors des qualifications à la CAN. La Tunisie reste tout de même à la première place du groupe A. Les Comoriens reviennent à un petit point des Aigles de Carthage.