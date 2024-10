Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Sénégal débute l'après Cissé par une belle victoire

Dix jours après le départ de son sélectionneur Aliou Cissé, le Sénégal a remporté une belle victoire face au Malawi (4-0). Devant une équipe réduite à 10, le sélectionneur intérimaire, Pape Thiaw en a profité pour montrer sa patte. Et même Nicolas Jackson a inscrit son premier but en sélection.

Le Sénégal va mieux. En tout cas, il a montré un meilleur visage que lors de ses dernières sorties en éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN 2025. Crayonnée comme une équipe ennuyeuse, sans idées, dans les dernières semaines de son ex-sélectionneur, Aliou Cissé, l'équipe des Lions a retrouvé un peu d'éclat. Pape Thiaw, héritier, mais pas trop, d'Aliou Cissé dont il était l'adjoint, a déjà posé ses principes. En changeant d'abord, le système (3-5-2) qui a tellement fait débat en un 4-2-3-1, l'ancien joueur de Metz était sûr de recueillir les premiers soutiens parmi les supporters des Lions.

Vendredi, avec le même groupe modelé par Cissé, il a fait une autre équipe, en titularisant Illiman Ndiaye par exemple derrière l'attaquant et faisant confiance à la paire Lamine Camara-Pape Guèye à la récupération et laissant Gana guèye sur le banc. Mais en gardant toujours Nicolas Jackson qui court toujours derrière son premier but en sélection.

Nicolas Jackson enfin...

Le Sénégal a entamé la rencontre comme toutes les équipes qui ont une revanche à prendre, en poussant fort dans les premières minutes. Il est très vite récompensé par le carton rouge contre Brighton Munthali dès la 16e minute après une faute grotesque sur Sadio Mané qui filait au but. À 11 contre dix, les Lions qui dominaient, se créaient des occasions, allaient concrétiser enfin sur une belle réalisation de Pape Guèye (35e). L'ancien Marseillais, bien trouvé à l'entrée de la surface malawite, reprenait sans contrôle ballon qui finit au fond des filets après avoir heurté la barre transversale.

Le Sénégal a longtemps dominé, sans jamais trembler face au Malawi, mais a cruellement manqué de réalisme. Et quand il trouve de nouveau l'ouverture avec Sadio Mané, ce dernier est injustement signalé hors-jeu (62e). Mais, le numéro 10 est du genre teigneux et finit par marquer son 45ee but en sélection d'une belle frappe du gauche (69e). Boulaye Dia, entré à la 65e minute, enfoncera les Malawites six minutes plus tard (71e). Mais le plus beau moment de la soirée a été sans doute le premier but de Nicolas Jackson en sélection vu comment ses coéquipiers ont fêté l'évènement avec lui. Il l'attendait depuis 17 sélections et c'est au sortir d'un beau numéro dans la surface qu'il marque enfin, pour le quatrième but des Lions.

C'est une victoire logique des Lions, certainement pas le match référence que Pape Thiaw et le public attendaient face à un adversaire au mince pedigree et qui a évolué à dix. Mais c'est un succès qui relance la machine et permet à postulant à la succession de Cissé de marquer des points.