Afrique de l'Ouest: Film /'Sahel à Égalité' - Le numérique, arme contre les inégalités dans le Sahel

AfricTivistes dévoile le documentaire "Sahel à Égalité". La structure met ainsi le numérique au service de l'égalité dans le Sahel.

Face aux disparités croissantes dans la région du Sahel, AfricTivistes présente son film documentaire intitulé "Sahel à Égalité : Le numérique au service de la réduction des inégalités". Ce documentaire, réalisé dans le cadre du projet "Sahel Insight", met en lumière le rôle du numérique dans la lutte contre les inégalités sociales et économiques qui affligent cette région instable.

Le Sahel, marqué par des inégalités profondes, l'insécurité politique et la menace terroriste, voit ses populations confrontées à des défis majeurs, souvent synonymes de misère. Pour y répondre, AfricTivistes a lancé en 2022 et 2023 le projet "Sahel Insight", qui vise à réduire ces inégalités à travers des initiatives numériques.

Le film Sahel à Égalité met en avant les défis auxquels font face les populations en matière d'accès aux services essentiels tels que l'éducation, la santé, l'électricité et l'eau potable. Il souligne également le travail des "Sahel Activistes" au Tchad, au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal, qui utilisent le numérique pour sensibiliser et mobiliser les citoyens en faveur d'un changement positif.

À travers des témoignages poignants et des analyses approfondies, le documentaire montre comment l'utilisation du numérique peut transformer la société sahélienne. Il ne se contente pas d'exposer les problèmes : il lance un véritable appel à l'action, en mettant en lumière des initiatives locales réussies et des solutions innovantes qui encouragent une mobilisation collective pour un avenir plus juste.

Entre janvier 2022 et mars 2023, AfricTivistes, en partenariat avec des organisations telles que Wildaf, WACSI et Oxfam, a mené une campagne de plaidoyer numérique et organisé des formations pour renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans les domaines du leadership, de la communication digitale, de la gestion des risques et des questions de genre. Ce projet a permis de former 75 jeunes activistes qui, depuis 2022, mènent des actions concrètes au Burkina Faso, au Tchad, au Niger et au Sénégal.

Ce film fait suite à une campagne de sensibilisation lancée en mai 2024, dans le cadre du projet "Sahel Insight". À travers l'art et l'activisme, il montre qu'avec l'engagement citoyen et les outils numériques, il est possible d'agir efficacement pour un avenir plus équitable dans le Sahel.