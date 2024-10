Afrique: Qualifications à la CAN 2025 - Sénégal-Malawi ce vendredi au stade Abdoulaye Wade (19H)/Eteindre les «Flames»

Le Sénégal reçoit ce vendredi au stade Abdoulaye Wade, l'équipe de Malawi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Moins d'une semaine seulement après le départ du sélectionneur Aliou Cissé et le nouveau changement intervenu à la tête de la sélection, les Lions vont aborder un tournant décisif dans la course vers la qualification.

Deuxième de la poule L derrière le Burkina Faso qui s'est baladé hier, jeudi 10 octobre 2024, à Abidjan devant le Burundi (4-1), l'équipe du Sénégal aura une belle carte à jouer face à de modestes « Flames malawites, lanternes rouges avec zéro point au compteur. Pour cette première rencontre post-Aliou Cissé, il s'agit pour le duo d'intérimaires Pape Thiaw-Teddy Pellerin de créer cet électrochoc tant attendu pour une sélection loin d'être conquérante et convaincante lors de ses dernières prestations.

L e Sénégal accueille ce vendredi 11 octobre au stade Abdoulaye Wade, l'équipe de Malawi dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Les Lions partent largement favoris face aux Flames loin d'être parmi les nations les plus cotées au plan continental. Le Malawi pointe aujourd'hui à la 39e place au classement Afrique de la FIFA. Ce qui reflète logiquement la place de la lanterne rouge des Flames après leurs défaites essuyées au cours de leurs trois dernières rencontres avec en prime un zéro pointé dans le groupe L qu'ils partagent avec le Burkina et le Burundi.

%

Ce premier duel reste donc, a priori, le plus abordable pour le Sénégal qui est engagé dans une nouvelle phase après le brusque départ de Aliou Cissé à la tête de la sélection. En place, il y a seulement quelques jours, le duo d'intérimaires composé de Pape Thiaw et Teddy Pellerin, respectivement 2e et 3e adjoint, sont investis de cette mission de relancer la machine grippée depuis quelques matchs.

Même s'il est invaincu depuis six matchs, les Lions n'ont en effet pas eu les griffes assez acérées et cela perdure depuis leur entame dans les éliminatoires de la Coupe du monde et de la CAN. Leurs prestations face à la RD Congo en éliminatoires de la Coupe du monde, face au Burkina Faso et le Burundi où ils se sont fait toujours rattraper au score sont édifiantes de la méforme actuelle et les difficultés de la Tanière.

Ce qui s'est illustré par le manque notoire de réalisme dans les cinq derniers matchs où Sadio Mané et ses coéquipiers ont toutes les peines pour marquer plus d'un but par match. Au point que de nombreux observateurs ont fini de s'inquiéter et remettre en cause les choix technico- tactiques et surtout le très critiqué schéma 3-5-2 très usité par Aliou Cissé. En direction de

cette double confrontation le nouveau staff technique n'a pas beaucoup de marge pour faire une révolution. Pour ce nouveau départ, il a hérité du même groupe. A l'exception d'Abdallah Sima qui affiche une belle forme avec sa formation de Brest, Pape Thiaw, dispose assez de moyens et les hommes qu'il faut pour apporter plus de variété dans le jeu.

En dehors de Sarr souvent confiné sur le banc de Crystal Palace, la ligne attaque composée de Nicolas Jackson, Sadio Mané, Boulaye Dia a toute la panoplie pour imposer devant n'importe quelle défense.

LES LIONS À LA QUÊTE D'UN ÉLECTROCHOC

Quoiqu'il en soit, autorités, dirigeants fédéraux et supporters attendent beaucoup de la bande à Kalidou Koulibaly. Les six points au bout de cette double confrontation permettront sans conteste de créer un électrochoc. Mais surtout de détacher en tête de la poule, et prendre une option sur la qualification. A rappeler que les Lions ont croisé à deux reprises les Flames de Malawi. Ils se sont imposés lors de leur première confrontation au tournoi de la COSAFA 2021. Lors de cette dernière confrontation disputée lors de la phase de groupe à la CAN 2022 au stade de Bafoussam, l'équipe du Malawi avait crânement joué sa chance avant de tenir en échec (0-0) le Sénégal futur vainqueur de l'épreuve.