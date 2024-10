Sénégal: Santé mentale au travail - Le burn out, un mal profond dans le secteur

La prévalence de burn out chez les travailleurs au Sénégal est de 57,5%. Cette information est donnée par le ministre de la Santé et de l'action sociale (Msas), Dr Ibrahima Sy lors de la célébration hier, jeudi 10 octobre à Kaolack de la Journée mondiale de la santé mentale avec comme thème : « Il est temps de prioriser la santé mentale au travail ». Dr Sy a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du patronat sénégalais pour la promotion et la vulgarisation des déterminants de la santé mentale des employés et usagers sur le lieu de travail.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms), la santé mentale est un « état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté ». Sachant que 60 % de la population mondiale travaille, l'Oms a mis l'accent pour cette édition 2024 sur la santé mentale au travail à travers le thème : «« Il est temps de prioriser la santé mentale au travail ». Au Sénégal, plus de la moitié des travailleurs souffrent du syndrome d'épuisement professionnel appelé burn out, ou à un « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel ».

Pour le ministre de la Santé et de l'action sociale Dr Ibrahima Sy « l'enquête nationale sur la santé mentale de 2023 montre que le Sénégal a trouvé une prévalence de burn out chez les travailleurs de 57,5% ». Une information donnée lors de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée hier, à Kaolack. Selon ce dernier, très souvent, la qualité de vie au travail s'analyse par rapport aux indicateurs négatifs de la santé comme le stress, le burn out, la détresse émotionnelle entre autres. Toutefois, il faut relever que dans le milieu du travail, il est connu que beau-

coup de travailleurs en souffrent faute d'un environnement de travail approprié, n'offrant pas un but et une stabilité. Selon les acteurs de cette lutte, de mauvaises conditions de travail peuvent nuire au bien-être mental, réduisant la satisfaction professionnelle et la productivité. Ce qui amène le Bureau international du travail (Bit) à souligner dans un communiqué : « tous les travailleurs ont droit à un environnement de travail sûr et sain, où la santé physique et mentale et le bien-être sont protégés et promus ». Une mauvaise santé mentale peut avoir des répercussions sur la santé physique et augmenter le risque d'accidents du travail. Face à cette situation, le Bit a avancé :« la santé mentale au travail a un impact considérable sur la société et le monde du travail, avec 12 milliards de journées de travail per-

dues en raison de la dépression et de l'anxiété ». Et d'ajouter : « les environnements de travail dangereux créent des facteurs de risque pour la santé mentale.

Ceux-ci sont connus sous le nom de risques psychosociaux et peuvent être liés à n'importe quel aspect de la conception ou de la gestion du travail, y compris les exigences et le contrôle du travail, la charge et le rythme de travail, la culture organisationnelle, l'évolution de carrière, la sécurité de l'emploi, les relations interpersonnelles au travail et l'interface entre le domicile et le lieu de travail ». À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale,

l'OMS a aussi souligné le lien vital qui existe entre santé mentale et travail. Selon elle, il est primordial que les pouvoirs publics, les employeurs, les organisations qui représentent les travailleurs et travailleuses et les employeurs, ainsi que les autres parties prenantes responsables de la santé et de la sécurité au travail, collaborent pour améliorer la santé mentale en milieu professionnel.

« En consacrant des efforts et des ressources à la mise en place d'approches et d'interventions fondées sur des données probantes au travail, nous pouvons faire en sorte que chacun et chacune ait la possibilité de s'épanouir au travail et dans la vie en général », recommande l'Oms. Et le ministère de la Santé et de l'action sociale de porter la sensibilisation à l'endroit du patronat. « L'occasion est saisie pour faire un plaidoyer auprès du patronat sénégalais pour la promotion et la vulgarisation des déterminants de la santé mentale des employés et usagers sur le lieu de travail », a déclaré Dr Sy.