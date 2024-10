Gabon: Les populations de Minvoul sensibilisées par le bureau exécutif d'Ossimane à voter Oui au référendum

Pour sa troisième sortie dans le cadre de ses tournées délocalisées à travers la province du Woleu-Ntem, le bureau exécutif de l'association Ossimane que conduit Olivier Mebiame Assame, séjourne depuis le 10 octobre, dans le département du Haut Ntem (Minvoul). L'objectif est de s'enquérir des difficultés que vivent les populations de cette partie la province du septentrion du Gabon. Aussi, était-il question peur eux, d'expliquer le bien fondé de voter pour le "OUI" pour la nouvelle Constitution qui leur sera soumise au prochain référendum.

C'est dans la salle des fêtes du marché municipal de la commune de Minvoul que le bureau exécutif s'est entretenu avec les populations venues des quatre coins du département du Haut Ntem sur le bien fondé de voter OUI pour la nouvelle Constitution.

Prenant la parole au cour de des échanges comme membre du comité des sages et natif du département, Bertrand Zibi a tout d'abord voulu rassurer le bureau d'Ossimane sur sa disponibilité à soutenir leur mouvement mais aussi, à battre campagne pour que le OUI l'emporte au prochain referendum à Minvoul.« Nous lutterons contre les personnes qui passent dans le noir pour vous intimider et menacer à voter pour le non » nous a convié le Nyamoro.

Quant à Aurelien Mintsa mi Nguema, en sa qualité de Conseiller, a édifié les Minvoulois à être lucides et vigilants. « Je vous exhorte à voter OUI, au prochain referendum, parce que cette nouvelle Constitution redonne la dignité aux Gabonais » a t-il lancé.

Pour sa part, Olivier Mebiame Assame, Président d'Ossimane a conclu les échanges en rappelant aux Minvoulois que depuis le 30 aout 2023, le Gabon est désormais dirigé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et que ce dernier, depuis sa prise de pouvoir, tient au département du Haut Ntem. Il n'es donc pas possible pour les Minvoulois de se détourner de ses directives. Voter OUI au référendum prochain, c'est ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Gabon en général , et celle du département du Haut Ntem en particulier.

Ces réunions délocalisées du bureau exécutif sont mensuelles. Elles permettent de communier avec les populations locales, écouter leurs préoccupations pour qu'elles soient remontées à qui de droit, le Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'Etat, Président de la transition.