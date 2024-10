Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes - La Banque mondiale appuie encore le pays de près de 150 milliards de FCFA

Le Président de l'institution de coopération multilatérale, Ajay Banga, en a fait l'annonce au Centre de développement des curricula (Cdc) sis au Lycée technique d'Abidjan en Présence du Premier ministre, Dr Ribert Beugré Mambé.

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, s'est réjoui le 10 octobre de ce que le Groupe de la Banque mondiale et l'Agence française de développement (Afd) s'engagent à accompagner la politique de développement de l'employabilité des jeunes du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement s'est exprimé au cours d'une conférence de presse coanimée avec Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale et Rémy Rioux, Directeur général de l'Afd, en présence des ministres Nialé Kaba, en charge de l'Economie, du Plan et du Développement et Koffi N'Guessan chargé de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. C'était au sortir d'une table ronde sur les voies et moyens de donner un coup d'accélérateur à ce pilier central de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et l'apprentissage (Etfpa) au Centre de développement des curricula (Cdc) sis au sein du Lycée technique d'Abidjan.

Dr Robert Beugré Mambé s'est félicité de ce que les partenaires au développement et secteur privé sont en phase avec le Gouvernement pour réaliser l'ambitieux projet de créer huit millions d'emplois de qualité d'ici 2030.

Le Premier ministre a indiqué que l'objectif du Gouvernement, c'est de faire en sorte que le système de formation technique et professionnelle ivoirien permette de former dans tous les niveaux de compétences et d'acquérir l'ensemble des capacités dans chaque secteur d'activité à l'instar de ce qui se fait conformément ailleurs.

Cette ambition de la Côte d'Ivoire a rencontré l'adhésion du Président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. Il a promis un appui conséquent de son institution dans le développement de l'employabilité « des jeunes qui constituent l'avenir de la Côte d'Ivoire ».

Le patron du Groupe de la Banque mondiale a expliqué que l'institution de coopération multilatérale est prête à accompagner le secteur privé dans une synergie d'action avec le gouvernement dans l'adéquation de la formation avec les besoins du marché de l'emploi. Il a annoncé que ce nouvel accompagnement sera d'au moins 250 millions de dollars (soit environ près de 150 milliards de FCFA), étant étendu que la Côte d'Ivoire a déjà bénéficié d'un appui de 150 millions de dollars soit environ 90 milliards de FCFA dans le cadre du Projet emploi jeune et développement des compétences (Pejedec).

Pour sa part, Rémy Rioux, Dg de l'Afd, a fait savoir que le dispositif de coopération existant dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D) entre les parties ivoirienne et française sera mobilisé et adapté au besoin quantitatif et qualitatif de développement des compétences qu'ambitionne le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cet accompagnement se veut aussi régional, d'autant plus que notamment « la Banque ouest-africaine de développement (Boad) et la Banque nationale d'investissement (Bni) ont pu présenter leurs stratégies de renforcement de l'employabilité des jeunes à l'occasion des échanges.