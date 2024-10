Cote d'Ivoire: Recettes non fiscales - Le Trésor a mobilisé plus de 89 milliards FCfa sur une prévision annuelle de 115,81 milliards FCfa

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, a indiqué que son institution a mobilisé 89,58 milliards de Fcfa au titre des recettes non fiscales sur une prévision annuelle de 115,81 milliards de Fcfa, soit un taux de réalisation de 77,82% au 30 septembre 2024.

Il a donné l'information le vendredi 11 octobre 2024, à Abidjan-Plateau, à la faveur de la première revue de direction du Trésor public au titre de la gestion 2024 dont l'objectif général est de s'assurer qu'à la date du 30 septembre 2024, le système de management de la qualité adopté par le Trésor public est approprié, adapté, efficace et en adéquation avec la nouvelle orientation stratégique 2024-2028.

Autre action réalisée, le respect des indicateurs de paiement des dépenses à travers le règlement de 262,58 milliards de Fcfa au titre de la dette fournisseurs. En outre, le directeur général du Trésor a, à l'occasion, rappelé quelques actions majeures réalisées à l'issue de ses 100 jours à la tête cette institution financière. « Sur 41 activités planifiées, 39 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 95,12% », a déclaré Ahoussi Arthur.

En effet, ces actions portaient sur 18 actions dont l'élaboration des textes d'application du livre de procédures des recettes non fiscales et de la règlementation visant à renforcer les dispositifs de veille contre les activités illégales d'appel public à l'épargne ; la connexion à 50% de l'administration centrale et des Epn à la plateforme digitale Trésorpay-TrésprMoney ; l'apurement à 85,51% dans les délais requis, des restes à payer au titre du règlement des créances des fournisseurs de l'Etat, notamment les Pme et Tpe et la mise en place d'un cadre permanent d'échange avec les directions générales du budget, des impôts, des douanes, des marchés publics et des financements.

Par ailleurs, il a fait un focus sur les réformes majeures initiées au sein du Trésor public au cours des derniers mois afin de mettre l'ensemble des acteurs au même niveau d'information pour prévenir la résistance au changement.

A savoir : la tenue du premier dialogue général qui visait principalement à recueillir le ressenti, les attentes et les propositions de l'ensemble du personnel sur les grandes problématiques stratégiques, opérationnelles et sociales ; la création des délégations du directeur général chargées dans leurs zones de compétence respectives, de coordonner l'ensemble des activités managériales, opérationnelles et supports des structures déconcentrées ainsi que l'institution de la cellule du contrôle de gestion en vue de la supervision de l'élaboration et de l'exécution budgétaire, du contrôle des ressources matérielles et du suivi de la gestion du patrimoine et des infrastructures.

« Je vous exhorte à accorder une attention soutenue aux différentes communications et à vous impliquer résolument dans les travaux en commission, à travers la formulation de propositions pertinentes, nécessaires à l'affinement des restitutions », a conseillé Ahoussi Arthur.