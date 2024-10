Afrique de l'Ouest: Distribution de médicaments vétérinaires au sein de l'Uemoa - Les experts valident le référentiel des bonnes pratiques

L'atelier régional d'Abidjan a validé techniquement le projet de référentiel des bonnes pratiques de distribution des médicaments vétérinaires au sein de l'Uemoa.

À la suite de la réunion des inspecteurs du médicament vétérinaire tenue du 19 au 22 avril 2022, à Lomé, au Togo, il a été recommandé à la Commission de l'Uemoa la mise en place d'un référentiel pour les Bonnes pratiques de distribution (Bpd) des médicaments vétérinaires dans l'espace communautaire.

C'est dans cette optique que du 7 au 10 octobre 2024, s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un atelier régional afin de doter les Etats membres de l'Union d'un cadre harmonisé pour l'inspection pharmaceutique vétérinaire.

Au terme des travaux le 10 octobre 2024, les participants ont formulé les recommandations à l'endroit de la Commission de l'Uemoa. Ils ont validé techniquement le projet de référentiel, élaboré avec l'assistance technique des experts de l'Agence nationale du médicament vétérinaire (anses/Anmv) de France.

Les experts ont également recommandé de prendre des dispositions pour l'adoption et la diffusion auprès des Etats membres du référentiel des bonnes pratiques de distribution et du guide d'inspection des Bpd.

Il a été décidé d'harmoniser les procédures d'importation des médicaments vétérinaires au sein de l'Union ; de prendre en charge la traduction du référentiel et du guide d'inspection des Bpd en portugais et de poursuivre les appuis aux Etats membres pour la réalisation des campagnes d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires.

A l'endroit des Etats membres, les participants ont proposé de mettre à la disposition des inspecteurs des moyens techniques et financiers pour l'inspection des médicaments vétérinaires, et d'assurer la diffusion et l'appropriation du référentiel des Bpd et du guide d'inspection.

Pour sa part, Kouadjo Théodore Domagni, directeur du médicament vétérinaire à la Commission de l'Uemoa, s'est félicité des acquis de ce séminaire qui a permis de concevoir le contenu du projet de référentiel et de mettre en place un guide/aide-mémoire pour l'inspection des Bpd des médicaments vétérinaires.

Vessally Kallo, président du comité vétérinaire de l'Uemoa, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, s'est réjoui des résultats de ce séminaire marqué par des échanges riches et des partages d'expérience d'une grande qualité. Cela a permis de doter l'espace communautaire d'un cadre normatif harmonisé, garantissant la qualité et la sécurité des médicaments vétérinaires dans l'espace Uemoa.

Au nom du ministre des Ressources animales et halieutiques, Vessally Kallo a remercié la Commission de l'Uemoa pour ses appuis aux Etats membres dans la conduite des chantiers stratégiques de l'Union.

L'assistance technique de cette rencontre a été assurée par Dr Gregory Verdier, chef de l'Unité Inspection des médicaments vétérinaires et Dr Florence Hamann, inspectrice des établissements pharmaceutiques à l'Unité Inspection de l'Anmv.